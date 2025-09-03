Grupo RedeCompras prova que é possível crescer mantendo o DNA regional

Conseguir destaque em premiações nacionais nem sempre é fácil para empresas que mantêm uma atuação bastante local. Por isso, quando o Grupo RedeCompras, uma das maiores redes varejistas da Paraíba, foi anunciado no ranking Negócios em Expansão, da EXAME, foi uma surpresa para a companhia.

“Somos uma rede genuinamente paraibana e temos muito orgulho de contribuir para o desenvolvimento do estado. Estar no ranking da EXAME nos mostra que estamos no caminho certo”, diz Bruno Farias, diretor-executivo da RedeCompras.

Ele destaca que a presença na premiação é vista como um reconhecimento aos anos de dedicação do Grupo RedeCompras à comunidade local. Criada pelo pai de Bruno há mais de três décadas, ao longo dos anos a empresa passou de uma loja para uma rede de supermercados focada em qualidade, preços competitivos e experiência de compra inovadora. A estratégia de expansão, no entanto, manteve-se focada exclusivamente dentro da Paraíba.

“Historicamente, operamos em Campina Grande por décadas. Lá, crescemos e já detínhamos cerca de 25% do market share, sendo a maior rede de mercados da cidade. Em 2023, entendemos que era o momento de expandir e começar uma nova história, agora em João Pessoa. Foi um trabalho gradual do Grupo, resultado no complexo que temos hoje com nove lojas, um atacado e um centro de distribuição”, conta o executivo.

A estratégia de crescimento da companhia foi intensificada no ano passado, com a abertura de novas unidades e a modernização das lojas já existentes. O objetivo é expandir a capilaridade e oferecer mais conveniência para os clientes da região metropolitana.

Para este ano, estão previstas mais duas lojas, uma em João Pessoa e outra em Campina Grande.

Gestão otimizada e adaptação

Farias destaca que a estratégia de expansão regional do Grupo RedeCompras é baseada em alguns pilares, incluindo o conhecimento do mercado local e a gestão otimizada. “Conseguimos manter uma operação mais ágil e uma gestão mais assertiva na tomada de decisões, pois as unidades não estão tão distantes. Além disso, temos um conhecimento muito aprofundado do mercado local, o que facilita a adaptação e a movimentação de acordo com as necessidades dos consumidores”, afirma.

Várias lojas: Grupo RedeCompras mantém uma estratégia diversificada para atender diferentes públicos. (REDECOMPRAS/Divulgação)

Um exemplo dessa adaptação é a entrada do Grupo RedeCompras no segmento premium e super premium, com novas lojas projetadas para atender ao público mais AB. Essa mudança estratégica visa diversificar os negócios da empresa, além de atender uma demanda que tem crescido na região.

“Estamos sempre fazendo pesquisas e estudos de mercado e identificamos que João Pessoa está passando por um forte desenvolvimento imobiliário e turístico, atraindo um público de alto poder aquisitivo. Por isso, pensamos em lojas premium, posicionadas dentro de shopping centers, e que seguem a tendência de transformação da região”, explica o executivo.

As novas lojas premium reforçam outra característica do Grupo RedeCompras: a variedade de formatos de negócio. A presença simultânea em varejo, atacado e atacarejo permite atender diferentes perfis de consumidores, equilibrando o tíquete médio, a conveniência e a escala de compras. Essa versatilidade dá à empresa uma posição diferenciada no mercado paraibano.

Segundo Farias, esse movimento é uma forma de a companhia manter “vários ovos em diferentes cestas”, como diz o ditado. “Isso é importante para impulsionar o crescimento, diversificar os negócios e otimizar as operações”, diz.

Investir no que importa

Investir em tecnologia e inovação faz parte dessa estratégia de diversificação. A empresa foi a primeira no setor de supermercados na Paraíba a investir no sistema de self-checkout, em 2016. Um ano antes, o e-commerce já havia sido lançado. E, atualmente, a empresa conta com um analista de inteligência artificial com foco em manter a eficiência operacional.

No entanto, nada disso seria efetivo sem o que Bruno Farias considera o principal investimento do Grupo RedeCompras: as pessoas. O desenvolvimento dos colaboradores é um dos pilares da companhia, com iniciativas como uma parceria com a Fundação Dom Cabral, uma Universidade Corporativa que oferece atividades e cursos, e projetos sociais que impactam toda a comunidade, incluindo uma corrida anual, que está em sua quinta edição e espera 5 mil pessoas neste ano.

“Aproveitamos a corrida para oferecer ações de saúde para a comunidade, como orientação de fisioterapeutas, verificação de pressão e glicemia, e o incentivo aos hábitos saudáveis”, destaca o executivo.

Essa proximidade é um dos segredos para o crescimento sustentável da marca que, ao conhecer de perto os hábitos e necessidades dos clientes paraibanos, consegue manter-se em destaque frente às grandes redes nacionais.

Para o diretor-executivo, o desafio daqui para a frente é manter o ritmo acelerado sem perder o DNA que construiu a trajetória do grupo: a identidade familiar, a proximidade com a comunidade e a capacidade de inovar no ritmo certo.