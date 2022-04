Mario Vargas Llosa se recupera da covid-19 e recebe alta do hospital

O escritor peruano Mario Vargas Llosa, de 86 anos, se recuperou da covid-19 e recebeu alta do hospital onde estava internado por complicações da doença desde a última quarta-feira, em Madri, na Espanha. A informação foi compartilhada pelo filho do vencedor do Prêmio Nobel de Literatura, Álvaro Vargas Llosa, no Twitter, nesta segunda-feira.

"Mario venceu a covid. Agora, vai para casa continuar com a recuperação. Obrigado à ciência que salva vidas e à equipe médica por sua dedicação. Seremos sempre muito gratos a eles. Eles lutam contra essa pandemia há anos. Toda a nossa admiração por vocês", escreveu Álvaro, compartilhando fotos ao lado dos irmãos, Morgana e Gonzalo, e do pai, pronto para sair da unidade de saúde.

Antes de adoecer, Vargas Llosa apresentou no início de abril seu último livro, O olhar quieto (de Pérez Galdós), um ensaio sobre o autor espanhol Benito Pérez Galdós.

O peruano que tem cidadania espanhola desde 1993 venceu o Nobel de Literatura em 2010, reconhecimento pela a carreira que deslanchou em 1959. Vargas Llosa alcançou fama internacional com livros como A cidade e os cachorros (1963) e A casa verde (1966). Ele também é autor de novelas, contos, memórias, ensaios, peças de teatro, poesias e contribui periodicamente para o jornal El País.

