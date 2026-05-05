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Luxo sobre trilhos: 7 viagens de trem pelo Japão

As viagens de trem deixaram de ser apenas um meio de transporte para se tornar o próprio atrativo

Kairi: trem gastronômico que valoriza os sabores regionais (East Japan Railway Company (JR East)/Divulgação)

Kairi: trem gastronômico que valoriza os sabores regionais (East Japan Railway Company (JR East)/Divulgação)

Júlia Storch
Júlia Storch

Repórter de Casual

Publicado em 5 de maio de 2026 às 16h06.

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O Japão segue na liderança entre os destinos internacionais mais procurados por viajantes brasileiros de alta renda. A preferência se explica por uma cultura de hospitalidade consolidada, infraestrutura de alto padrão, gastronomia diversificada, natureza variada e uma convivência singular entre tradições históricas e inovação tecnológica.

Entre as tendências que influenciam as escolhas dos turistas, ganham força as experiências nostálgicas — aquelas que valorizam história, tradição e o resgate de raízes.

Nesse cenário, as viagens de trem deixaram de ser apenas um meio de transporte para se tornar o próprio atrativo. Além do icônico trem-bala, o Japão oferece composições mais lentas, com decoração clássica e serviço de bordo elaborado, segundo a JNTO (Organização Nacional de Turismo Japonês). Confira sete opções para conhecer o país sobre trilhos.

Train Suite Shiki-shima

Shiki-shima: turismo de luxo no Japão (East Japan Railway Company (JR East)/Divulgação)

Um dos trens de maior prestígio do Japão, o Shiki-shima percorre quase metade do país em itinerários de vários dias. As cabines combinam estética contemporânea com elementos tradicionais japoneses, como madeira clara, papel washi e acabamentos artesanais. A bordo, há carros de observação panorâmicos, gastronomia regional e lounges exclusivos.

O diferencial da viagem está nas excursões fora do trem, com pernoites que permitem contato com culturas e tradições do leste do Japão. Os passageiros são recebidos em lounge exclusivo na Estação Ueno, em Tóquio.

Seven Stars em Kyushu

Seven Stars: viagem pela ilha de Kyushu (JNTO/Divulgação)

Primeiro trem de luxo do Japão, o Seven Stars percorre a ilha de Kyushu em roteiros de vários dias com pernoite a bordo, partindo de Fukuoka — cidade de fácil acesso a partir de Osaka. As suítes têm decoração em madeira, latão e tecidos encorpados, com atendimento personalizado que remete à atmosfera de um hotel boutique sobre trilhos.

Durante o trajeto, é possível avistar vulcões, campos e litoral enquanto se experimenta a gastronomia regional. As excursões incluem oficinas de artesanato e visitas a fornos cerâmicos da região.

Twilight Express Mizukaze

Operando no oeste do Japão, o Mizukaze conecta regiões como Kyoto, Osaka, o Mar do Japão e o Mar Interior de Seto. Com interiores inspirados na estética retrô e vagões panorâmicos, o trem resgata o glamour das viagens ferroviárias clássicas. O carro 7 é uma suíte completa, com sala de estar, sala de jantar, terraço privativo, quarto e banheiro com banheira. O trajeto acompanha paisagens costeiras e combina bem com casais e viajantes que buscam tranquilidade e sofisticação.

GranClass

Disponível nas linhas do Shinkansen em Tohoku, Hokkaido, Hokuriku e Joetsu, a GranClass é a categoria mais exclusiva dos trens-bala japoneses. O vagão conta com apenas 18 poltronas reclináveis, serviço personalizado de bordo e menu sazonal — uma experiência comparável à classe executiva aérea. A decoração é contemporânea e minimalista, com tons neutros, iluminação discreta e acabamento que remete a lounges premium. Indicada para viajantes que querem conforto enquanto apreciam paisagens em alta velocidade.

Spacia X (Tobu Railway)

Ligando Tóquio à região de Nikko, o Spacia X oferece interiores modernos e diferentes configurações de assentos, incluindo lounges e cabines privadas. O design dialoga com o artesanato do período Edo, enquanto o trajeto revela templos históricos e paisagens montanhosas.

O destaque é a suíte Cockpit, na parte frontal do vagão panorâmico, com capacidade para até sete passageiros e decoração inspirada em um jato particular. A bordo, há também um café com cervejas artesanais, saquês e produtos típicos de Tochigi.

SL Banetsu Monogatari

SL Banetsu Monogatari: trajeto atravessa paisagens rurais, rios e montanhas (Sakarin Sawasdinaka/Shutterstock)

Trem a vapor histórico, o Monogatari percorre a Linha Banetsu entre Niigata — cidade à beira do Mar do Japão, conhecida pela produção de arroz e saquê — e Aizu-Wakamatsu, região com forte herança samurai e tradição na produção de saquê. O trajeto atravessa paisagens rurais, rios e montanhas, com apelo para famílias, grupos de amigos e entusiastas de trens.

Kairi

Circulando pela costa do Mar do Japão, o Kairi é um trem gastronômico que valoriza os sabores regionais. Com janelas amplas e ambiente acolhedor, serve refeições elaboradas com ingredientes locais enquanto o trajeto alterna entre mar, montanhas e vilarejos. O interior usa madeira clara e tons naturais, com a paisagem como parte central da experiência. Indicado para casais, grupos de amigos e apreciadores de gastronomia.

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