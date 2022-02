Luxo engarrafado: Donnafugata lança vinhos com Dolce & Gabbana

Com mais de 160 anos de experiência na produção de vinhos, a vinícola siciliana Donnafugata acaba de apresentar uma seleção especial de rótulos criada em parceria com a marca de moda italiana Dolce & Gabbana.



Ao todo, a collab traz 4 novos rótulos que partem de 560 reais (750ml), mas podem chegar a 2400 reais (1,5L), dependendo do tamanho da garrafa e do estilo.

Todos os lançamentos já podem ser comprados mercado brasileiro através da importadora World Wine. Confira:

Donnafugata Dolce & Gabbana Isolano Etna Bianco DOC 2019

Neste vinho, o vulcão Etna aparece imponente e solitário, flutuando entre o céu e a terra, entre sonho e a realidade. Desenvolvido pela Dolce & Gabbana, o rótulo realça as cores da Sicilia, em que vermelho, verde, azul e amarelo dominam. O Isolano Etna Bianco 2019 tem cor amarelo palha, corpo médio, boa acidez e grande mineralidade. Seu final de boca é refrescante, e destaca-se por frutas brancas e mel. Um vinho que passou 10 meses em barricas usadas e 12 meses em garrafas. Preço: 560 reais.



Donnafugata Dolce & Gabbana Rosa Rosato Sicilia DOC 2020

A D&G desejava a produção de um vinho rosé, e o nome Rosa foi escolhido para enfatizar sua personalidade. Para atender aos pedidos da casa, Donnafugata criou um novo blend de uvas da Sicilia utilizando as uvas Nerello Mascalese e Nocera. No rótulo, os gráficos inspiram-se no icônico carrinho siciliano que representa o artesanato, a cultura e a tradição da ilha em todo o mundo. Um vinho de cor salmão de média intensidade. É leve, com ótimo frescor e final delicado. Remete a flores, como jasmins, além de frutas vermelhas e pêssegos. Possui aromas de frutas vermelhas frescas, frutas cítricas e de caroço, e tem toques florais. Preço: 560 reais.

Donnafugata Dolce & Gabbana Tancredi IGT 2017



Tancredi lembra um dos protagonistas da obra italiana Il Gattopardo (O Leopardo). Seu rótulo homenageia em particular o contraste entre tradição e modernidade que Tancredi sintetiza em si: ouro, azul e linhas sinuosas celebram o esplendor da aristocracia agora em declínio, vermelho, verde e figuras geométricas pontiagudas referem-se aos novos valores revolucionários que estão surgindo na Sicilia após a unificação da Itália. Um vinho de cor rubi intenso com reflexos violáceos. Amadurecido por 12 meses em barricas de carvalho francês e 36 meses em garrafa. Um vinho encorpado, complexo, com taninos maduros e sedosos, além de ótima acidez. Seu final é marcado por frutas vermelhas maduras, alcaçuz e toques de balsâmicos. Preço: 960 reais.

Donnafugata Dolce & Gabanna "Cuordilava" Etna Rosso DOC 2017



A Dolce & Gabanna, se inspirou nas cores do magma do vulcão Etna, enquanto os grafismos do rótulo remetem as pinturas tradicionais sicilianas. No entanto, o Etna é o verdadeiro protagonista na composição, com as cenas teatrais da Opera dei Pupi. O amarelo ouro celebra a preciosa natureza e sublime do Etna, tão única quanto Cuordilava. Um vinho de cor rubi com reflexos granada, amadurecido por 14 meses em barricas de carvalho francês novas e 30 meses em garrafas. O resultado é um vinho de corpo médio, com taninos firmes e ótima acidez. Seu final é marcado por frutas vermelhas maduras, especiarias e toques defumados. Preço: 2400 reais.