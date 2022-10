Luxo com mangá? Montblanc apresenta coleção inspirada na série Naruto

A elegante sobriedade da Montblanc realmente está de cara nova. Nesta semana a marca de origem alemã apresentou a nova coleção Montblanc x Naruto no Happoen, no coração de Tóquio. Com instrumentos de escrita e acessórios, artigos de couro e relógios inteligentes, a coleção de categorias cruzadas celebra a arte de contar histórias criativas e a influência cultural da série japonesa.

Naruto é um personagem bem conhecido por jovens e por aficionados por mangás. A série japonesa de anime conquistou a imaginação de fãs em todo o mundo e celebra seu 20º aniversário este ano. A história tem como personagem principal o ninja órfão que navega em um mundo fictício em busca de reconhecimento e cumprindo a ambição de se tornar o líder de sua aldeia.

No evento da Montblanc estavam convidados como Evan Mock, Lucky Blue Smith, Shuzo Ohira, Nic Kaufmann e Hikari Mori. Nos belos jardins japoneses tradicionais de Happoen, as celebridades participaram de um coquetel seguido de um jantar. A equipe Naruto criou um anime especial para o lançamento, reforçando o poder de escrita e a transmissão do conhecimento. O filme estreou após o jantar, após uma apresentação do CEO da Montblanc, Nicolas Baretzki, e do diretor administrativo sênior da TV Tokyo Holdings Inc., Yukio Kawasaki.

A noite incluiu a participação de Mademoiselle Yulia, DJ, ícone da moda, estilista de quimonos, bem como Tsugaru Shamisen Sangenshi, um trio que tocou diferentes gêneros musicais, incluindo pop e anime, renascidas com o som único do shamisen.

A Montblanc vira fashion

Surpreende a aproximação de uma marca de luxo conhecida pela discrição com o universo dos mangás? Somente para quem não tem acompanhado os últimos movimentos da Montblanc. No fim do ano passado o italiano Marco Tomasetta foi nomeado diretor criativo da Montblanc e trouxe algumas mudanças de posicionamento.

Sua primeira coleção, chamada "On the move", foi apresentada em maio. O couro liso e de tons sóbrios cedeu lugar a texturas, cores e shapes com informação de moda. O novo momento da Montblanc, marca que pertence ao grupo Richemont, foi celebrado em uma festa no icônico Palais Galliera, um museu dedicado à história da moda, durante a semana de moda de Paris.

Nos glaciares e no Everest: os relógios de aventura da Montblanc

O smartwatch que parece relógio de verdade: Montblanc lança o Summit 3

“Essa linha apresenta uma série de mudanças que mostra nossa evolução”, comentou então à Casual EXAME Jean Charles Hita, diretor da divisão de couros da Montblanc, durante a apresentação da nova coleção em Paris. O executivo contou como a marca vai começar a conversar mais com o universo fashion.

“No passado a Montblanc se apresentava como uma marca atemporal”, disse Hita. “Com a chegada de Marco, a ideia é redesenhar todas as linhas. Tenho certeza que logo mais as pessoas reconhecerão bem a diferença entre cada uma e inclusive teremos coleções por temporada.”

Algumas peças da colaboração com Naruto virão ao Brasil. A caneta tinteiro terá preço final de 7.800 reais e roller sairá por 5.800 reais.

