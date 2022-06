Montblanc se aproxima do mundo da moda e de novas gerações com festa em Paris

As coleções de couro, relógios e instrumentos de escrita da Montblanc são conhecidas pelas peças de luxo atemporais, com muito cuidado com a qualidade, porém poucas variações de ano para ano. Mas pode-se dizer que o verão europeu de 2022 representa uma virada de posicionamento da marca.

Na nova coleção chamada "On the move", apresentada nesta semana, o couro liso e de tons sóbrios cede lugar a texturas, cores e shapes com informação de moda. O novo momento da Montblanc, marca que pertence ao grupo Richemont, foi celebrado em uma festa no icônico Palais Galliera, um museu dedicado à história da moda, durante a semana de moda de Paris.

No mercado de luxo, tão importante quanto a procedência dos materiais e a forma como as peças são trabalhadas é a maneira de apresentar o conceito. Nesta semana Paris está cheia de fashionistas, editores de moda, influenciadores e celebridades que se alternavam entre desfiles de grifes como Louis Vuitton, Dior e Hermès e as disputadas festas do circuito.

Aproximação com o mundo da moda

Uma dessas festas do mundo da moda em Paris foi, surpreendentemente, a da Montblanc, realizada na noite desta quarta-feira. Entre os convidados estavam nomes talvez pouco conhecidos para um público mais tradicional mas aclamados pela geração Z, como Emma Roberts, Stella Maxwell, Dylan Sprouse, Ed Westwick, Jordan Barrett e Jon Kortajarena.

Como o tema da coleção é mobilidade, o evento teve uma performance de uma orquestra e banda eletro com dançarinos apoiados por projeções e um show de luzes. O set foi principal do rapper e vencedor do Grammy Anderson. Paak, que incorporou a persona do DJ Pee .Wee, com apoio da DJ francesa Ines Melia.

O couro revisitado na nova coleção Meistertück Leather da Montblanc

Alfaiataria fluida e skate nas roupas marcam a semana de moda masculina de Milão

Muitos convidados já desfilavam com peças da nova coleção, que inclui as tradicionais mochilas, pastas de trabalho e carteira, mas com uma textura inspirada em peças da Maison dos anos 1920 e novos shapes, agora sem distinção de gênero. Um destaque foi a chest bag, espécie de pochete para ser usada atravessada no peito, que está presente em diversas marcas e é uma febre atual.

Essa foi a primeira coleção do italiano Marco Tomasetta, nomeado diretor criativo da Montblanc no ano passado. “Essa linha apresenta uma série de mudanças que mostra nossa evolução”, disse à Casual EXAME Jean Charles Hita, diretor da divisão de couros da Montblanc, durante a apresentação da nova coleção em Paris.

O executivo fala sobre a aproximação da Montblanc como o universo fashion. “No passado a Montblanc se apresentava como uma marca atemporal. Com a chegada de Marco, a ideia é redesenhar todas as linhas. Tenho certeza que logo mais as pessoas reconhecerão bem a diferença entre cada uma e inclusive teremos coleções por temporada.”

A coleção "On the move" será apresentada no Brasil em julho.