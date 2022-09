Luva de Pedreiro terá 'prato feito' de R$ 89 no restaurante Paris 6

Conhecido por pratos batizados com nome de celebridades, o restaurante Paris 6 acaba de incluir mais um influenciador no menu. Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, assinará a receita de um "prato feito".

O prato "Carré de Bouef à Luva de Pedreiro" é feito com cubos de filé mignon salteados ao alho, acompanhados de arroz, feijão, farofa, banana à milanesa e dupla de ovos fritos, e custará R$ 89. E estará disponível no menu a partir deste fim de semana. A princípio, nas unidades na Rua Haddock Lobo, em São Paulo. E, em breve, nas demais unidades do brasil.

O restaurante também fará um pudim de leite finalizado com raspas de limão siciliano, que custará R$ 35 e deve ser lançado nos próximos dias.

No Twitter, o influenciador comemorou a novidade. "Agora eu sou comível, tenho 2 pratos com meu nome no Paris 6, quem vai comer o Luva de Pedreiro? Prato principal e Pudim."

Outros pratos que levam nomes de famosos no restaurante são Fetuccine Alfredo à Luísa Sonza, Salada Caprese à Cláudia Raia, e a sobremesa Grand Gateau, um suflê de chocolate acompanhado de um picolé e finalizado com calda, frutas, chocolate e toque de leite condensado. São mais de 30 versões do doce, com assinatura de Carlinhos Maia, Deborah Secco e Larissa Manoela.

Serviço:

Paris 6 Classique- Rua Haddock Lobo, 1240 (24h)

Paris 6 Vaudeville- Rua Haddock Lobo, 1159 (todos os dias, das 12h às 3h)

