Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Trump se encontrará com María Corina Machado nesta quinta-feira, diz Casa Branca

Encontro acontecerá ocorrerá duas semanas após a captura do líder venezuelano, Nicolás Maduro

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 15h28.

Tudo sobreEstados Unidos (EUA)
Saiba mais

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá com a líder da oposição venezuelana, Maria Corina Machado, nesta quinta-feira, 15 de janeiro.

A informação foi divulgada à agência de notícias Reuters por um funcionário da Casa Branca nesta segunda-feira, 12. O encontro ocorrerá duas semanas após a captura do líder venezuelano, Nicolás Maduro, pelas forças armadas dos EUA, por ordem de Donald Trump, em meio a uma operação em Caracas.

*Em atualização. 

Acompanhe tudo sobre:Donald TrumpEstados Unidos (EUA)VenezuelaMaria Corina Machado

Mais de Mundo

UE propõe preços mínimos para veículos elétricos chineses

Dono de bar onde incêndio matou 40 jovens é preso na Suíça

China contesta acusações dos EUA sobre ameaça no Ártico

Japão busca terras raras no Pacífico em meio a tensão com China

Mais na Exame

Casual

Hennessy aposta no Brasil e une conhaque e Carnaval

Mercados

Alphabet vira a quarta empresa do mundo a valer US$ 4 trilhões

Tecnologia

Startups nucleares atraem investimento bilionário com reatores de pequeno porte

Um conteúdo SBT News

Mauro Vieira vai representar o Brasil na assinatura do acordo UE-Mercosul