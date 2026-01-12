Trump se encontrará com María Corina Machado nesta quinta-feira, diz Casa Branca

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá com a líder da oposição venezuelana, Maria Corina Machado, nesta quinta-feira, 15 de janeiro.

A informação foi divulgada à agência de notícias Reuters por um funcionário da Casa Branca nesta segunda-feira, 12. O encontro ocorrerá duas semanas após a captura do líder venezuelano, Nicolás Maduro, pelas forças armadas dos EUA, por ordem de Donald Trump, em meio a uma operação em Caracas.

*Em atualização.