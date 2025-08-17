Luis Fernando Verissimo é internado em UTI em Porto Alegre aos 88 anos

O escritor e cronista Luis Fernando Verissimo, de 88 anos, foi internado neste domingo, 17, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul.

Segundo informações divulgadas pela imprensa, o quadro de saúde é considerado grave. Ele apresentou princípio de pneumonia, segundo a família informou ao GZH.

Diagnosticado com doença de Parkinson em 2021, Veríssimo tem histórico cardíaco e sofreu um acidente vascular cerebral no mesmo ano. O autor também passou por uma cirurgia em 2020 para retirada de um câncer ósseo na mandíbula. A cirurgia foi bem-sucedida e não exigiu quimioterapia ou radioterapia. Desde o AVC, porém, ele enfrenta complicações de saúde.

Nascido em 26 de setembro de 1936, em Porto Alegre, filho de Mafalda e Erico Verissimo, também escritor, Luis Fernando Verissimo tem mais de 70 livros publicados e 5,6 milhões de cópias vendidas. Atualmente, vive em Porto Alegre, no bairro Petrópolis, com a esposa Lúcia e o filho caçula, Pedro.

Reconhecido como um dos principais cronistas e escritores do país, é autor de contos, romances e crônicas publicadas em jornais e revistas ao longo de décadas de carreira.

Escreveu colunas para jornais como O Estado de S.Paulo e O Globo. Ele iniciou a carreira em 1966 como revisor do Zero Hora, em Porto Alegre, onde também atuou em outras funções jornalísticas, antes de lançar seu primeiro livro, O Popular, em 1973.

Principais livros de Luis Fernando Verissimo

O Popular (1973) – estreia em livro, com crônicas

O Analista de Bagé (1981) – coletânea de histórias do personagem psicanalista gaúcho

A Velhinha de Taubaté (1983) – sátira política sobre a “última pessoa que acreditava no governo”

Comédias da Vida Privada (1994) – crônicas que inspiraram série de TV

O Clube dos Anjos (1998) – romance sobre gula, parte da coleção Plenos Pecados

As Mentiras que os Homens Contam (2000) – crônicas sobre cotidiano e relações

Borges e os Orangotangos Eternos (2000) – romance policial-homenagem a Jorge Luis Borges

A Mesa Voadora (2001) – seleção de crônicas de humor

Comédias para se Ler na Escola (2001) – coletânea voltada para o público estudantil

*Em atualização