Luis Fernando Verissimo é internado em UTI em Porto Alegre aos 88 anos

O escritor Luis Fernando Verissimo (Lindomar Cruz/Abr)
Redação Exame
Publicado em 17 de agosto de 2025 às 14h20.
Última atualização em 17 de agosto de 2025 às 14h36.
O escritor e cronista Luis Fernando Verissimo, de 88 anos, foi internado neste domingo, 17, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul.
Segundo informações divulgadas pela imprensa, o quadro de saúde é considerado grave. Ele apresentou princípio de pneumonia, segundo a família informou ao GZH.
Diagnosticado com doença de Parkinson em 2021, Veríssimo tem histórico cardíaco e sofreu um acidente vascular cerebral no mesmo ano. O autor também passou por uma cirurgia em 2020 para retirada de um câncer ósseo na mandíbula. A cirurgia foi bem-sucedida e não exigiu quimioterapia ou radioterapia. Desde o AVC, porém, ele enfrenta complicações de saúde.
Nascido em 26 de setembro de 1936, em Porto Alegre, filho de Mafalda e Erico Verissimo, também escritor, Luis Fernando Verissimo tem mais de 70 livros publicados e 5,6 milhões de cópias vendidas. Atualmente, vive em Porto Alegre, no bairro Petrópolis, com a esposa Lúcia e o filho caçula, Pedro.
Reconhecido como um dos principais cronistas e escritores do país, é autor de contos, romances e crônicas publicadas em jornais e revistas ao longo de décadas de carreira.
Escreveu colunas para jornais como O Estado de S.Paulo e O Globo. Ele iniciou a carreira em 1966 como revisor do Zero Hora, em Porto Alegre, onde também atuou em outras funções jornalísticas, antes de lançar seu primeiro livro, O Popular, em 1973.
*Em atualização