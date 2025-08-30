Brasil

Morte de Luis Fernando Verissimo: presidente Lula declara luto oficial

Luis Fernando Verissimo tem mais de 70 livros publicados e 5,6 milhões de cópias vendidas

Escritor estava recluso desde 2021, quando recebeu diagnóstico da doença de Parkinson (Editora Objetiva/Divulgação)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 30 de agosto de 2025 às 17h30.

O escritor e cronista Luis Fernando Verissimo morreu neste sábado, 30, em Porto Alegre (RS). A informação foi veiculada, inicialmente, pelo jornal Zero Hora, onde Verissimo atuou como colunista. O Hospital Moinhos de Vento, onde ele estava internado desde o último dia 11 confirmou o falecimento às 00h40, devido a complicações decorrentes de uma pneumonia.

Diagnosticado com doença de Parkinson em 2021, Veríssimo tinha histórico cardíaco e sofreu um acidente vascular cerebral no mesmo ano. O autor também passou por uma cirurgia em 2020 para retirada de um câncer ósseo na mandíbula. A cirurgia foi bem-sucedida e não exigiu quimioterapia ou radioterapia. Desde o AVC, porém, ele enfrentava complicações de saúde.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou luto oficial de três dias em todo país em sinal de pesar pelo falecimento do escritor. O decreto foi publicado hoje em edição extra do Diário Oficial da União.

Nascido em 26 de setembro de 1936, em Porto Alegre, filho de Mafalda e Erico Verissimo, também escritor, Luis Fernando Verissimo tem mais de 70 livros publicados e 5,6 milhões de cópias vendidas. Vivia em Porto Alegre, no bairro Petrópolis, com a esposa Lúcia e o filho caçula, Pedro.

Reconhecido como um dos principais cronistas e escritores do país, foi autor de contos, romances e crônicas publicadas em jornais e revistas ao longo de décadas de carreira.

Também escreveu colunas para jornais como O Estado de S.Paulo e O Globo. Ele iniciou a carreira em 1966 como revisor do Zero Hora, em Porto Alegre, onde também atuou em outras funções jornalísticas, antes de lançar seu primeiro livro, O Popular, em 1973.

