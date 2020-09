Livro de memórias de Barack Obama ganha data de lançamento no Brasil

O aguardado livro de memórias do 44º presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, será publicado simultaneamente, em 25 idiomas, no dia 17 de novembro de 2020, logo após as eleições americanas. A obra ganhou como título Uma Terra Prometida e será publicada em dois volumes. No Brasil, a edição está a cargo da Companhia das Letras. A notícia foi dada hoje por Markus Dohle, CEO da Penguin Random House, que adquiriu os direitos mundiais da obra e controla a editora brasileira.

A data de publicação do segundo volume do livro não está definida, nem os detalhes da turnê de lançamento a que Obama se submeterá. No Brasil, Uma Terra Prometida será publicada nos formatos impresso e digital. A versão em inglês do livro, prevista para os Estados Unidos e o Canadá, sairá pela Crown, um selo do Random House Publishing Group, divisão da Penguin Random House, com edição capa dura e formato digital. Estima-se que a edição americana sairá com 3 milhões de cópias.

No livro de memórias, Barack Obama narra, com suas próprias palavras, a história de sua trajetória improvável, que culminou com o comando da maior potência mundial. Ele descreve sua formação política e os momentos marcantes do primeiro mandato de sua presidência histórica. Ao refletir sobre a presidência, faz uma análise cuidadosa do alcance e das limitações do poder executivo, além de oferecer pontos de vista surpreendentes sobre a dinâmica da política partidária dos Estados Unidos e da diplomacia internacional.

Obama aproxima os leitores do famoso Salão Oval e da Sala de Situação da Casa Branca, e também rememora viagens a Moscou, Cairo e Pequim, entre outros lugares. Os leitores também podem acompanhar de perto seus pensamentos de quando ele montou o gabinete, enfrentou uma crise financeira global e descobriu a verdadeira face de Vladimir Putin. A Lei de Assistência Acessível, a estratégia militar dos Estados Unidos no Afeganistão, a reforma de Wall Street, a explosão da plataforma petrolífera Deepwater Horizon e a Operação Lança de Netuno, que culminou com a morte de Osama bin Laden, também têm espaço garantido no livro. Best-seller? Pode apostar.