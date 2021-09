Livro da Eisenbahn traz receitas e histórias de 20 personalidades

Receitas, rituais gastrotômicos e memórias afetivas de 20 personalidades das mais diversas áreas de atuação preenchem as 175 páginas do livro “Eisenbahn, Além da Mesa”, uma obra da cervejaria Eisenbahn publicada pela editora Olhares que promete entregar bem mais do que um manual culinário.

EXAME Academy pode ajudar a manter a mente em foco A vida está mais complexa, a rotina mais intensa, mas a

Em edição limitada, a obra traz prefácio assinado por Zeca Camargo e mostra que a gastronomia vai além do prato, resgatando histórias e depoimentos intimistas de convidados como Paola Carosella, Rodrigo Hilbert, Hermeto Pascoal, Zeca Baleiro, Luedji Luna, Mauricio Arruda e Rita Von Hunty.

“Com o livro queremos enfatizar que o prazer do preparo é tão importante quanto o resultado final. Aproveitar todo o processo, como prestar atenção no cheiro de um prato sendo preparado, nas lembranças que isso nos traz, faz com que a gente ressignifique a rotina e veja beleza nas pequenas coisas. Esperamos que as histórias divertidas e emocionantes do nosso livro possam inspirar os nossos consumidores a transformar as tarefas rotineiras em momentos inesquecíveis”, propõe Karina Pugliesi, gerente de marketing da Eisenbahn.

No lugar de apresentar as receitas da maneira mais tradicional, com medidas e passo a passo, fala sobre sensações e lembranças que se criam através da comida, da escolha dos ingredientes até a forma de levar os preparos à mesa.

Cada capítulo traz um personagem e suas histórias. Todos são referências em diferentes áreas e ligadas ao fazer artesanal – da fotografia à cozinha, passando pelo design e pela música.

Os autores que assinam a obra são Inês Garçoni e Pedro Asbeg, que ouviram e descobriram as histórias e receitas íntimas na casa das 20 personalidades. O projeto gráfico é do designer Daniel Brito e as ilustrações da desenhista Helena Obersteiner. Para climatizar ainda mais a leitura, cada capítulo conta com uma playlist no Spotify criada pelo personagem.

Personalidades convidadas: Paola Carosella, Rodrigo Hilbert, Hermeto Pascoal, Zeca Baleiro, Rita Von Hunty, Amanda Noventa, César Ovalle (Cesinha). Elisa Fernandes, Lela Brandão, Ryane Leão, Jimmy Ogro, Roger Cipó, Paulo Biacchi, Marina Santa Helena, Dayana Molina, Luedji Luna, Mauricio Arruda, Pedro Alterio, Luiz Simas, Stephanie Ribeiro.

Serviço

Livro: “Eisenbahn, Além da Mesa” - edição exclusiva e limitada

Editora: Olhares

Autores: Inês Garçoni e Pedro Asberg

Prefácio: Zeca Camargo