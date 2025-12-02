Lexus, “a marca do omotenashi”, lança elétrico de meio milhão de reais

A Lexus segue firme em seu propósito de ir pouco a pouco conquistando o consumidor brasileiro. Silenciosamente, com muito respeito e muita eficiência, como uma boa marca japonesa. Com as linhas UX, NX e RX, a montadora já oferecia as tecnologias híbrido e híbrido plug-in. Agora, o primeiro carro elétrico do grupo chega ao Brasil.

O primeiro exemplar do RZ 500e a desembarcar do Japão foi mostrado ontem, segunda-feira 1, para um grupo pequeno de jornalistas. A apresentação aconteceu na nova concessionária da Lexus no bairro do Itaim, em São Paulo. Não foi possível ainda dirigir o carro. Mas já foi possível apreciar seu formato de SUV cupê, com teto de caimento suave.

O visual externo do RZ 500e, na cor cobre, impressiona. Segundo a marca, o modelo adota o conceito “spindle body”, com linhas em formato de ampulheta que integra do capô ao paralamas. A frente é totalmente fechada e os faróis exibem uma nova assinatura. Nas laterais, os vincos se estendem até a traseira. As rodas de liga leve de 20 polegadas terão, no mercado brasileiro, acabamento diamantado.

A filosofia omotenashi

Mas é por dentro que o novo Lexus impressiona mais. Lexus é uma palavra sem significado aparente. Mas a associação com o termo luxo é imediata. A marca do grupo Toyota fabrica, desde 1989, carros aspiracionais, em linha com o "omotenashi", a filosofia japonesa da hospitalidade, de oferecer ao convidado a melhor experiência possível.

Segundo a Lexus, todo o desenvolvimento do produto se concentrou em intensificar o prazer fundamental de dirigir e proporcionar novas experiências de condução. Como isso se traduz na prática. No todo e nos detalhes. Ao acionar as maçanetas eletrônicas e-Latch e abrir a porta, salta aos olhos todo o revestimento em ultra suede, produzido com 30% de material de base vegetal, do chão ao teto.

A iluminação indireta com 64 cores personalizáveis e LEDs posicionados para criar camadas sobrepostas de luz e sombra garante eficiência com conforto. O teto panorâmico de transparência e proteção UV é acionado por controle eletrônico.

O RZ 500e recebeu isolamento acústico no piso, atrás dos bancos traseiros, e um novo adesivo de alta dissipação no assoalho, capaz de reduzir vibrações. Há também uma nova capa de resina sob o acabamento frontal e materiais de isolamento acústico de alto desempenho nos revestimentos internos, guarnições e na porta traseira.

Entre outras medidas para combater ruído e vibração estão o fechamento completo no capô, a inclusão de espuma de absorção de vibrações nas colunas dianteiras e centrais e vidro acústico nas portas dianteiras e traseiras. Já a vibração proveniente dos motores foi reduzida com um novo coxim de alta dissipação.

Assim como os demais modelos da Lexus, o RZ 500e foi projetado de dentro para fora, priorizando ergonomia, conforto e tecnologia intuitiva. Todos os comandos estão posicionados de forma estratégica para facilitar a experiência do motorista e preservam os botões físicos para as principais funcionalidades.

O painel fica levemente inclinado para o motorista, em outro conceito seguido pela Lexus. Tazuna é uma abordagem que prevê o projeto em torno das necessidades do ser-humano, que coloca os controles facilmente à mão do condutor.

“Não estamos falando só de um lançamento”, diz Nancy Serapião, head da Lexus no Brasil. “O RZ 500e simboliza mais um avanço da marca no Brasil e o compromisso de oferecer todas as tecnologias eletrificadas. Esse modelo foi projetado para atender às necessidades dos clientes, desde aqueles que priorizam a conveniência e a praticidade no dia a dia até quem deseja uma experiência de direção mais envolvente e dinâmica.”

Garantia de 10 anos

No novo RZ 500e, conforme a Lexus, todo o conjunto mecânico foi projetado para oferecer qualidade, praticidade e prazer ao dirigir. Os dois motores, cada um em um eixo, estão mais eficientes para reduzir as perdas de energia e, também, mais potentes, com até 167 kW cada.

O carro elétrico entrega 381 cv de potência e 26,9 kgfm de torque instantâneo em cada eixo, o que permite ir de zero a 100 quilômetros por hora em 4,6 segundos. A autonomia urbana de 600 km no ciclo europeu WLTP. Por sua vez, a recarga tem capacidade de até 150 kW em carregadores rápidos (DC) e chega a 80% de bateria em 30 minutos.

O novo RZ 500e é equipado com o sistema de tração integral DIRECT4, que controla automaticamente a distribuição de potência entre os eixos dianteiro e traseiro, conforme as condições de condução e com as ações do motorista.

A pré-venda está aberta e o carro custa R$ 499.990. As primeiras unidades devem chegar a partir do segundo trimestre de 2026. A Lexus anunciou ainda outra novidade: garantia de 10 anos e recompra garantida com pelo menos 80% do valor da FIPE. Coisa de quem confia no produto.