A marca brasileira de mobiliário de luxo que conquistou três continentes

A paulistana Esther Schattan entendeu cedo o que buscava para sua trajetória: unir autonomia, propósito e construção. Filha de um empreendedor do setor de confecção, cresceu observando crises, retomadas e a criatividade do pai para lidar com cada situação. Esse dinamismo, sempre marcado por novos projetos, moldou sua visão sobre trabalho e desenvolvimento de negócios capazes de atravessar ciclos.

O repertório, somado ao fascínio pelo universo das ciências exatas, dos processos e da curiosidade de entender como as coisas funcionam, se conectam e se transformam, a levou à Engenharia Química. Mal sabia que, anos depois, os aprendizados da graduação – olhar estruturado e capacidade de analisar problemas de maneira lógica e de encontrar soluções com clareza – seriam essenciais para fundar a Ornare, marca de mobiliário sob medida de alto padrão. Presente em todo o Brasil e em cidades dos Estados Unidos, Europa e Oriente Médio, está por trás de projetos como a reforma do retrofit do Hotel Unique, em São Paulo; do Sunny Isles Beach, em Miami; e do Ramhan Island, em Abu Dhabi.

À Exame, ela conta o caminho para chegar até aqui e como mantém a companhia competitiva por quase quatro décadas.

O ponto de partida

A Ornare nasceu em 1986, a partir da identificação de uma lacuna no mercado: as marcenarias produziam móveis sob medida, mas não entregavam precisão industrial, ferragens avançadas nem a confiabilidade que o público de alto padrão exigia. “Queríamos unir a personalização da marcenaria ao design qualificado, assinado, e a um pós-venda especializado”, explica Esther. Segundo ela, esse é o diferencial da empresa, que está em um setor que só cresce.

Um estudo realizado pela Bain & Company, aponta que o mercado de luxo no Brasil avançou 26% entre 2022 e 2024, média anual de 12%, superando a expansão global de 3% ao ano. No segmento de arte e mobiliário, as vendas atingiram R$ 4,2 bilhões. A frente de alto padrão também registra crescimento. Dados da Arbitralis mostram que, em 2024, houve alta de 18,3% nos lançamentos de imóveis de luxo, enquanto as vendas dispararam 33,5%, totalizando 9.329 unidades e alcançando R$ 38 bilhões. E o setor brasileiro de mobiliário sob medida de alto padrão cresceu 8% ao ano na última década, segundo a Abimóvel.

Tirar a ideia do papel, no entanto, demandou respostas simples, mas decisivas: nome, localização, primeiros clientes, modelo de operação. Cada decisão exigiu pesquisa, reflexão e um alinhamento muito grande entre ela e Murillo, marido e sócio da empresa. Em paralelo, a dupla fez cursos voltados à gestão, mercado de luxo e design para ampliar a visão e estruturar o negócio com mais segurança. “O empreendedor precisa unir sensibilidade com método e, no início, esse equilíbrio foi determinante: estrutura enxuta, decisões cuidadosas e uma visão clara de onde queríamos chegar.”

Durante o percurso, alguns desafios surgiram. Foi preciso conquistar a confiança dos primeiros clientes e estruturar um modelo de produção que traduzisse o conceito de mobiliário sob medida de alto padrão – algo que o mercado brasileiro ainda não conhecia tão bem na época. O que garantiu o sucesso, segundo ela, foi a combinação de persistência, disciplina, capacidade de adaptação e confiança na qualidade do produto e nas relações construídas. “Aprendemos a ouvir o cliente, o arquiteto e o mercado, o que refinou nosso olhar,” explica.

Crescer sem perder a essência

O salto global veio em 2006, com o primeiro showroom em Miami. “Foi um passo decisivo, pois posicionou a marca como pioneira no segmento fora do Brasil”, afirma Esther. Hoje, a Ornare conta com operações próprias, franquias e parcerias estratégicas nos Estados Unidos (Nova York, Miami, Los Angeles, Dallas, Houston), Europa (Milão e Lisboa) e Oriente Médio (Dubai). Cada abertura é planejada levando em conta aspectos culturais, logísticos e regulatórios dos mercado, mas sem deixar de lado a essência da companhia.

Decisões como descentralizar estratégias, fortalecer equipes locais e adotar padrões internacionais de qualidade e compliance foram fundamentais para garantir consistência e credibilidade fora do país e driblar os desafios iniciais.

Sobre a longevidade do negócio, a executiva ressalta a disciplina para atravessar momentos complexos – cambiais, logísticos e econômicos. De acordo com ela, a estratégia para superá-los é voltar aos fundamentos, incluindo focar no essencial, manter uma gestão próxima, prestar atenção ao fluxo de caixa e fortalecer as relações com colaboradores, parceiros e clientes. Outro pilar é investir em tecnologia, criatividade e inovação mesmo quando o mercado desacelera.

Novas visões, o mesmo ideal

Com os filhos Pitter e Stefan liderando as operações nacionais e internacionais, o processo sucessório aconteceu de forma natural. “Eles trouxeram uma nova visão de negócios, conectada à inovação, à sustentabilidade e à internacionalização”, diz. Para ela, o segredo está no diálogo constante. “O sucesso coletivo depende da soma das competências individuais, alinhadas por um mesmo ideal.”

Na visão de Esther, liderar uma organização, especialmente sendo mulher, exige resiliência, empatia, foco e clareza de propósito. “É importante construir uma base técnica sólida, mas também confiar na própria intuição – algo que muitas vezes é subestimado, mas que faz diferença”, afirma. Reforça ainda a importância de buscar aliados. “Ninguém constrói nada relevante sozinho, e ter pessoas que compartilham de valores e objetivos fortalece cada passo.”