Lewis Hamilton diz que 'ficaria honrado' com título de cidadão honorário

Heptacampeão mundial de Fórmula 1, Lewis Hamilton reagiu sobre a possibilidade de ser condecorado cidadão honorário do Brasil, por meio de projeto que tramita no Congresso. Em seu perfil no Twitter, o inglês diz que ficaria "honrado".

Fã de Ayrton Senna, o piloto tem uma conexão especial com o país. No último Grande Prêmio do Brasil, em Interlagos, o piloto balançou a bandeira brasileira no carro e no pódio após a vitória. Na mesma prova, ele usou capacete em homenagem a Senna.

Essa conexão e a esperança por uma "reconciliação nacional e retomada dos símbolos nacionais como patrimônio de todos os brasileiros", como diz trecho da justificativa do autor, motivou o projeto do deputado André Figueiredo (PDT-CE). A PCR 79/201 foi protocolada em novembro do ano passado e já chegou ao Plenário. A relatora designada foi a deputada Marília Arraes (PT-PE).

Hamilton está no Brasil. Ele palestrou em um evento de inovação digital nesta quarta-feira. Em suas redes sociais, ele fez registros especiais: postou várias bandeiras do país no Twitter e foto da porta do camarim. Além de ter relembrando resgistros do GP do Brasil.