Leticia Bufoni salta sobre McLarens raríssimas na Inglaterra

Sobre rodinhas e entre motores, ontem (29), a hexa campeã do X-Games Leticia Bufoni postou um vídeo em suas redes sociais, em um tour no Centro de Tecnologia da McLaren, localizado em Woking, Inglaterra. Segundo a atleta, foi uma oportunidade incrível conhecer a fábrica e poder andar de skate ao lado de carros icônicos.

Quer aprender a investir melhor? Inscreva-se no curso Manual do Investidor da EXAME Academy.

Este não foi o primeiro conteúdo envolvendo carros e a skatista. Apaixonada por carros e viciada em esportes radicais, Leticia completou neste ano um curso de drift com o piloto brasileiro Diego Higa.

A atleta olímpica também já surpreendeu saltando de skate o seu próprio carro, na época, um modelo Audi R8.

Durante sua visita à sede da fabricante britânica, Leticia desfilou com seu skate em diferentes cenários, desde a sala de troféus até o setor onde estão os lendários carros.

Na legenda do post, a skatista disse nunca ter se imaginado em tal situação. “Que experiência incrível! Nunca imaginei conhecer a fábrica da McLaren, muito menos ainda andar de skate ao lado desses carros incríveis”, escreveu a atleta, que é apaixonada por carros.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leticia Bufoni (@leticiabufoni)

Com ousadia, Leticia saltou do alto de uma escada de sete degraus próximo ao carro F1 GTR Longtail, modelo raríssimo no mundo.

“Tivemos que fechar nossos olhos para essa (manobra). Leticia Bufoni saltou das escadas do Centro de Tecnologia da McLaren. Bem próximo ao valioso McLaren F1 GTR Longtail”, conta a equipe da montadora.

Ao final do vídeo, a brasileira entra no carro esportivo da montadora, guarda sua ferramenta de trabalho no porta-malas, liga o veículo e sai dirigindo.