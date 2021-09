Lazer produtivo: 4 séries para aprender sobre finanças pessoais

Segundo dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), 40% dos brasileiros ainda não poupam nenhuma quantia em dinheiro. Entre os motivos, a falta de conhecimento sobre por onde começar organizar as finanças pessoais é um destaque. A empresa de crédito Simplic listou quatro séries que ensinam sobre finanças pessoais para você maratonar nos momentos de lazer. Confira:

disponível na Netflix

A série Billions conta a história de uma batalha jurídica entre dois personagens: Chuck Rhoades, promotor público americano e Bobby Axe, líder de um fundo multimercado bilionário. O seriado explora o conhecimento em finanças com bastante realismo ao longo dos episódios, além de fornecer bons ensinamentos sobre finanças, poder e política. A cada temporada os elementos cotidianos dos grandes negócios são retratados de forma simples e verdadeira sobre o mercado financeiro.

disponível na Amazon Prime Video

A série sobre o mercado financeiro da CNBC retrata a cada episódio um caso que mostra golpistas e fraudes que se tornaram famosas no setor. Para quem deseja investir, o seriado mostra o quanto é necessário tomar cuidado e agir de acordo com as regras. Com dezenas de casos abordando ao longo da trama e ações fraudulentas, fica fácil aprendermos não haver caminho rápido ou fácil para se tornar rico.

disponível na Netflix

Baseada na história de Sophia Amaruso, uma das pessoas mais conhecidas no mundo da moda, com perfil rebelde e anarquista. A série mostra que após falir, a personagem principal encontra em um negócio de vendas de roupa online a oportunidade para se tornar empreendedora de sucesso. É nesse momento que as dificuldades aparecem e ela precisa aprender a ser chefe de si mesma e principalmente a ter controle de suas finanças, aplicando o dinheiro de forma estratégica. Disponível na Netflix.

disponível na Amazon Prime Video

Traders permita ao espectador a possibilidade de conferir os bastidores de um banco de investimentos fictício, contando com a equipe de gerentes até chegar aos traders pessoas que trabalhar com o dinheiro dos clientes do estabelecimento. Um dos principais pontos positivos do seriado é o fato de ele ajudar as pessoas a desmistificar as falsas premissas sobre o mundo dos investimentos, mesmo que apenas como ficção. Se tornar um investidor não é necessário como mostra o filme O Lobo de Wall Street, e sim é saudável passar por um processo estável para fazer o seu dinheiro render e trabalhar a seu favor. Disponível na Amazon Prime Video.