Aos 101 anos, empresária fala de longevidade: 'Nunca fui à academia e como de tudo'

Aos 101 anos, a empresária argentina Marta Beatriz Echaul continua trabalhando, dirigindo e mantendo uma rotina ativa em Buenos Aires, na Argentina. Proprietária da empresa de transporte Santa Marta, a centenária revelou seus hábitos e compartilhou sua visão sobre a longevidade em entrevista ao canal La Nación+.

Entre os costumes que mantém estão o consumo diário de vinho e chimarrão, além de uma alimentação sem restrições específicas. "Todo mundo quer saber o meu segredo, mas é impossível dizê-lo. Não gosto de ir ao médico. Tomo vinho e chimarrão todos os dias", afirmou.

Apesar da idade, a empresária conta que segue à frente dos negócios e renova sua carteira de motorista anualmente.

Qual o segredo da longevidade da empresária?

Marta não atribui sua longevidade a uma dieta específica ou a uma rotina de exercícios. "Nunca fui à academia, não caminho e como de tudo", contou durante a entrevista.

A empresária também afirmou que não costuma tomar medicamentos e que prefere manter sua independência. Para Marta, continuar trabalhando e aproveitar a vida são aspectos importantes de sua rotina.

"O principal é tentar viver e não apenas subsistir", declarou.

Como é a rotina da centenária argentina

A empresária conta que mantém horários regulares. Todos os dias, acorda às 8h e começa a manhã lendo as notícias. Perto do meio-dia, deixa sua residência no bairro de Retiro e segue para a empresa, localizada em Pompeia, na capital argentina.

Mesmo após completar um século de vida, Marta continua dirigindo e afirma sentir segurança no trânsito. A carteira de motorista é renovada todos os anos, permitindo que mantenha sua rotina de deslocamentos.

Para a centenária, ter um carro representa uma forma de preservar a liberdade.

Independência e trabalho após os 100 anos

Durante a entrevista, Marta aconselhou outras mulheres a não abrirem mão da autonomia com o avanço da idade. "Nunca vendam seu carro, porque isso é a liberdade", afirmou.

Viúva há muitos anos, a empresária disse que continua vivendo de acordo com suas próprias escolhas.

O trabalho também ocupa um lugar central em sua vida. Segundo Marta, manter-se envolvida nas atividades profissionais é uma de suas prioridades.

A postura firme foi mencionada por Luis, zelador do prédio onde mora. Durante a participação no programa, ele contou que a empresária costuma cobrar atenção à limpeza e à organização do edifício.

Família e amizades também fazem parte do cotidiano

Além dos compromissos profissionais, Marta mantém contato com familiares e amigos. Seu núcleo familiar mais próximo é formado pela filha e por um neto. Segundo a empresária, a família é pequena, mas unida.

Ela também continua participando de encontros com amigos, mesmo diante das limitações de saúde enfrentadas por alguns deles.

Marta relatou que algumas pessoas de seu círculo social têm Alzheimer ou dificuldades de locomoção, mas os encontros para refeições continuam fazendo parte de sua rotina.

Ao encerrar a entrevista, a centenária voltou a destacar a importância que atribui ao trabalho e à maneira de aproveitar os anos de vida. "Sou daquelas que acreditam que o mais importante é viver e não vegetar. Hoje, eu posso dizer que a minha é uma vida bem vivida", destaca.