Rússia investiga autoridades da fronteira por desvio de verbas destinadas à construção de defesas

Autoridades russas estão cada vez mais investigando casos de corrupção envolvendo autoridades regionais e militares, manobras que podem acalmar a indignação pública em relação aos fracassos no front da guerra. Nos últimos meses, autoridades governamentais de três das cinco regiões russas que fazem fronteira com a Ucrânia foram presas e acusadas por promotores de desviar fundos destinados por Moscou à construção de fortificações na fronteira. Essas investigações vieram à tona após ataques bem-sucedidos das forças ucranianas ao território russo.

No ano passado, a Rússia também deu início a uma rara e ampla purga entre generais do Exército e líderes do Ministério da Defesa, por meio de processos de corrupção. Foi nessa mesma época que o presidente Vladimir Putin transferiu seu antigo ministro da Defesa, Sergei K. Shoigu, para um cargo mais nebuloso no Conselho de Segurança Nacional da Rússia.

Moscou, porém, não pode acusar oficialmente os envolvidos por falhas em tempos de guerra, pois isso exigiria que os líderes admitissem que a campanha não saiu como o planejado — algo que evitam ao máximo, pois isso afetaria a moral e o recrutamento, segundo Szakonyi.

A corrupção é uma faceta rotineira na Rússia. Mas os casos também são, tradicionalmente, um método para as elites resolverem disputas internas, exercer influência e enviar recados a setores específicos da sociedade. Mesmo com acusações em andamento, pessoas próximas a Putin ou com conexões mais fortes geralmente permanecem intocadas.

À medida que a guerra transforma a sociedade russa, esses casos aumentam. No primeiro trimestre deste ano, o número de crimes relacionados à corrupção identificados pela Procuradoria-Geral da Rússia aumentou 24% em relação ao ano anterior, segundo o jornal russo RBK. Em geral, os casos envolvem funcionários públicos.

Alexandra Prokopenko, pesquisadora do Carnegie Russia Eurasia Center, disse que a onda de processos revela como o Serviço de Segurança Interna da Rússia e os promotores estão expandindo sua influência em meio ao aumento da repressão em tempos de guerra.

— A repressão que começou com pessoas comuns e ativistas da oposição agora atinge a classe dominante, e as purgas começaram ali — afirmou Prokopenko.

Conter a revolta As investigações sobre desvio de verbas para fortificações parecem, em parte, ter o objetivo de conter a revolta dos russos que vivem nas regiões fronteiriças, especialmente depois que tropas ucranianas ocuparam parte da região de Kursk. As acusações dão a entender que a fronteira com a Ucrânia teria sido mais bem protegida se os recursos não tivessem sido desviados por autoridades locais — uma estratégia que também desvia a culpa do Kremlin.

Esses processos ganharam destaque este mês, quando o ministro dos Transportes da Rússia, Roman Starovoyt, foi encontrado morto, em um aparente suicídio, poucas horas após o Kremlin anunciar sua exoneração. A imprensa russa informou que Starovoyt, que era governador da região de Kursk quando as fortificações foram encomendadas, estava implicado no caso.