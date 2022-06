Lacoste inaugura sua maior loja conceito na Champs-Élysées, em Paris

Difícil pensar em um local melhor para a Lacoste inaugurar usa maior loja conceito do mundo do que a avenida Champs-Elysées. Primeiro, porque fica na capital da França, onde a Lacoste nasceu. Depois, porque Paris é onde acontece Roland Garros, torneio do Grand Slam que o criador da marca, René Lacoste, venceu três vezes.

A Champs-Elysées é uma das mais movimentadas do mundo, com turistas de todos os lugares. Estima-se que por lá passem 100 milhões de pessoas a cada ano. E entre os cafés, bares e restaurantes estão lá as lojas das principais grifes do mundo.

Pode-se dizer então que a intenção da Lacoste com sua nova loja-conceito é fazer a ponte entre os territórios do tênis e da moda, entre a França e o mundo. O espaço foi inaugurado no fim de maio.

9.500 peças em 1.600 metros quadrados

Logo na entrada, à esquerda, fica um enorme telão para exibir jogos de tênis e cenas dos desfiles da marca na semana de moda de Paris. Nesta semana, as partidas de Roland Garros foram transmitidas ao vivo. A escada ao lado, que dá acesso ao segundo andar da loja, era um dos melhores locais na semana passada para ver Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev e companhia.

A loja é bem segmentada por temas e coleções. A ideia é falar com seus diversos públicos: amantes da moda, esportistas, consumidores sustentáveis e criativos. Na passagem da escada ficam algumas peças de verão, bastante coloridas, criação da diretora criativa Louise Trotter.

A Lacoste Arena, como é chamada a loja, tem 1.600 metros quadrados divididos em três andares e conta hoje com 9.500 peças apresentadas ao público, distribuídas ao longo de uma extensa área de calçados, das coleções esportivas golfe, tênis e fitness, além do prêt-à-porter feminino, masculino e infantil.

Há uma ala dedicada ao serviço de customização para personalizar cores, cortes e logotipos. O famoso símbolo do crocodilo aparece em versões pequenas e grandes, de tecidos sintéticos ou de malha envelhecida com cara vintage.

Peças e cabides de material reciclado

Ao lado ficam algumas camisas da coleção Loop, de peças feitas de tecido reciclado de polos descartadas. Outra coleção exposta por lá nesses dias é a “Fleur de coton”, uma reedição de 1991 composta de algodão orgânico biodegradável.

Outras iniciativas espalhadas pela loja mostram o comprometimento da marca com uma moda sustentável, como um mural feito de malha, cabides reciclados e desenvolvidos a partir de retalhos de algodão petit piqué e bolsas criadas a partir de antigas polos, oferecidas a quem descartou produtos têxteis da marca conosco.

Um outro espaço por lá é a Croco Wall, uma obra artística interativa com uma cabine de fotos, em que o cliente pode tirar um retrato e ajudar a compor um mural de fãs da marca. Por esses dias também estava exposta uma coleção cápsula chamada “Lacoste Champs-Élysées”, decorada como uma estação de metrô. As polos, sweatshirts, bonés e bolsas dessa linha mostram mapas de ruas dos arredores e são exclusivas dessa loja.

Uma homenagem ao mítico endereço, no número 50 da famosa avenida, pode ser vista no subsolo. Por lá foi mantida a identidade do cine Gaumont, que ocupava o prédio, com cartazes de filmes antigos. Também estão lá, apenas para exposição, peças da Lacoste com referência ao cinema.

Uma das peças mais chamativas é uma polo feita em parceria com Pedro Almodóvar, com uma colagem de estampas a partir de filmes do diretor espanhol, de 2008. O rosto de Penélope Cruz com o cartaz do filme Volver fica em evidência na camisa. É uma peça já histórica, apesar de recente. E não foi feita para as quadras.

