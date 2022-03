Crocodilo pixelado: Minecraft e Lacoste lançam collab virtual e física

Há mais de uma década, gamers estão imersos nos cenários multicoloridos de Minecraft. Do mundo virtual para o físico, referências do jogo se materializam na coleção ready-to-wear da Lacoste em peças masculinas, femininas, infantis e acessórios que trazem os gráficos pixelados de Minecraft, como o clássico crocodilo da marca.

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos para você aproveitar seu tempo livre com qualidade.

No mundo virtual, dentro do jogo, a marca francesa anuncia também a abertura da Croco Island, um local desenvolvido na plataforma especialmente para a Lacoste que é disponibilizado gratuitamente para gamers do mundo inteiro.

Em uma coleção que foca na singularidade de cada um, agora esses jogadores poderão usar um uniforme com diferentes opções, seja com as peças tradicionais da Lacoste (camisas polo estampadas, camisas lisas, bonés contendo o crocodilo em tamanho grande) ou com elementos esportivos (tops com a logo e leggings).

No Brasil a marca lança hoje (16), uma pop-up Lacoste x Minecraft, no Shopping Cidade São Paulo, na Avenida Paulista. A loja estará aberta durante duas semanas e contará com atrações e experiências inéditas nos formatos digital e físico.

Com um ambiente instagramável e com atividades como meet & greet com uma das lendas do Minecraft do Brasil, visitantes poderão montar e desconstruir um puzzle gigante do crocodilo recriado a partir dos blocos de Minecraft, jogar e descobrir a Croco Island dentro da loja.

Para Sue Oyafuso, Head de Marketing para Latam da Lacoste, a tecnologia é essencial para a conexão das marcas com o público. “A tecnologia nos faz estar mais próximos e mais conectados com os nossos públicos. Seja porque está presente nos principais canais de comunicação como as mídias sociais, ou porque através de suas inovações como AR, filtros etc., nos permite ter interações mais interessantes e significativas. E como hoje as pessoas passam muito tempo no virtual, é importante através da tecnologia estarmos presentes nesses momentos também.”

Na campanha brasileira estão o gamer e influencer Marco Túlio do canal Authentic Games e famoso do Minecraft, e a gamer e cantora Carolina Azeredo (Funbabe) que faz parte do time de embaixadores do facebook gaming e é participante ativa no canal Final Level.

Para Túlio, a collab entre o jogo e a Lacoste é inédita e essencial. "Cada dia mais a presença do ambiente dos games no dia a dia das pessoas é real. Os 'gamers' sempre tiveram um estilo próprio, sempre foram pessoas com personalidade e atitude, mas ficavam limitados a uma pequena comunidade de jogadores. Agora o mercado está reconhecendo a força desse lifestyle", diz.

Além da pop-up, a coleção Lacoste e Minecraft estará disponível online, em oito lojas físicas da marca no Brasil e na multimarca Your ID em São Paulo.