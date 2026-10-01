Flávio não foi ao debate por medo de Renan Santos, diz coordenador da campanha de Lula

(Ricardo Stuckert/Vittor Sales/Montagem/Flickr)
Repórter especial em Brasília
Publicado em 1 de outubro de 2026 às 20h12.
Última atualização em 1 de outubro de 2026 às 20h26.
O advogado Marco Aurélio de Carvalho, integrante da coordenação da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em São Paulo, diz que Flávio Bolsonaro (PL-SP) desistiu de ir ao debate da TV Globo, nesta quinta-feira, 1º de outubro, por medo de enfrentar Renan Santos, do Missão.
À EXAME, Carvalho disse que as razões de Lula e Flávio para não ir ao debate são diferentes.
"Uma coisa é não ir a debate por estratégia, como fez o presidente Lula, isso é uma coisa. Eu mesmo defendi que ele não fosse debater com miliciano como o Flávio. Outra coisa é não ir porque você é bundão e não tem coragem, não segura as pernas. A gente sabe que é o caso do Flávio, ele é um bundão que tem medo do Renan Santos", afirma Carvalho.
O advogado, que é integrante do grupo Prerrogativas, foi um dos organizadores do encontro de Lula com centenas de grandes empresários em São Paulo na semana passada.
"Se não consegue enfrentar o Renan, vai enfrentar o Lula?", questiona Carvalho.
Oficialmente, Flávio Bolsonaro afirmou em suas redes sociais que desistiu de ir ao evento após decisão da ministra Estela Aranha, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que determinou que a TV Globo não exibisse o púlpito vazio de Lula no debate. O presidente comunicou à Globo que não iria ao debate na quarta-feira, 30.
O post de Flávio com o anúncio foi às 19h24, uma hora e três minutos após a Folha de S. Paulo ter antecipado a decisão de Gilmar Mendes que determinava a inclusão do candidato do Missão no debate e de o próprio Renan Santos ter afirmado que estava no Rio de Janeiro a postos para ir ao evento.