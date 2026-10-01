Flávio não foi ao debate por medo de Renan Santos, diz coordenador da campanha de Lula

O advogado Marco Aurélio de Carvalho, integrante da coordenação da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em São Paulo, diz que Flávio Bolsonaro (PL-SP) desistiu de ir ao debate da TV Globo, nesta quinta-feira, 1º de outubro, por medo de enfrentar Renan Santos, do Missão.

À EXAME, Carvalho disse que as razões de Lula e Flávio para não ir ao debate são diferentes.

"Uma coisa é não ir a debate por estratégia, como fez o presidente Lula, isso é uma coisa. Eu mesmo defendi que ele não fosse debater com miliciano como o Flávio. Outra coisa é não ir porque você é bundão e não tem coragem, não segura as pernas. A gente sabe que é o caso do Flávio, ele é um bundão que tem medo do Renan Santos", afirma Carvalho.

O advogado, que é integrante do grupo Prerrogativas, foi um dos organizadores do encontro de Lula com centenas de grandes empresários em São Paulo na semana passada.

"Se não consegue enfrentar o Renan, vai enfrentar o Lula?", questiona Carvalho.

Marco Aurélio de Carvalho (Jamile Ferraris / DPU)

Desistência de Flávio veio após rumor sobre decisão de Gilmar

Oficialmente, Flávio Bolsonaro afirmou em suas redes sociais que desistiu de ir ao evento após decisão da ministra Estela Aranha, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que determinou que a TV Globo não exibisse o púlpito vazio de Lula no debate. O presidente comunicou à Globo que não iria ao debate na quarta-feira, 30.

O post de Flávio com o anúncio foi às 19h24, uma hora e três minutos após a Folha de S. Paulo ter antecipado a decisão de Gilmar Mendes que determinava a inclusão do candidato do Missão no debate e de o próprio Renan Santos ter afirmado que estava no Rio de Janeiro a postos para ir ao evento.