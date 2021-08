La Casa de Papel: primeiro volume da 5ª temporada ganha trailer

Na manhã desta segunda-feira (2), a Netflix divulgou um novo trailer da 5ª e última temporada de "La Casa de Papel", sucesso do streaming que estreia a primeira parte da sua última temporada no próximo dia 3 de setembro. O segundo volume, por sua vez, estreia em 3 de dezembro.

No começo da season finale, já se passaram 100 horas desde que a missão no Banco de Espanha começou. Apesar do grupo de assaltantes conseguir resgatar Lisboa (Itziar Ituño), o clima é de tensão e luto após a perda de Nairóbi (Alba Flores). Para piorar, o Professor (Álvaro Morte) é capturado por Sierra (Najwa Nimri) e, pela primeira vez em sua vida, não tem um plano de fuga. Por fim, os ladrões terão que enfrentar seu pior pesadelo: uma guerra contra o exército.

Cenas como a do trailer estarão bastante presente neste primeiro volume da última temporada. Já o segundo volume, segundo a Netflix, será mais focado no estado emocional dos personagens e nas suas relações. "É uma viagem através dos sentimentos deles, o que nos conecta com a despedida", disse o streaming em comunicado.