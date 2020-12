KFC Gaming, o console que deixa o frango frito aquecido enquanto você joga

Imagine que você esteja jogando seu jogo preferido, quando bate aquela fome e vem a dúvida: pausar o jogo para comer, ou continuar jogando? “Agora você pode se concentrar em seu jogo e saborear frango quente e crocante entre as rodadas”, é o que diz a rede de fast food KFC, sobre sua mais nova criação: alimentação nas suas mãos com o novo console da rede.

Esta é a premissa da rede americana, que agora estreia como KFC Gaming, nunca mais deixar seu frango frito frio, enquanto joga. Em parceria com a Cooler Master, o mini PC foi desenvolvido para rodar jogos digitais. Segundo a marca, o aparelho utiliza o sistema natural de calor do equipamento e o fluxo de ar para esquentar a comida. Basta colocar seu frango frito na patenteada “Chicken Chamber” para esquentá-lo.

É possível jogar em realidade virtual “enquanto o cheiro de frango fresco captura seus sentidos”, com qualidade 4k com 240 quadros por segundo em 240 Hz para monitores que tenham suporte com a tecnologia.

Mais do que um forninho, o console possui um bom processamento, alojados em um chassi Cooler Master NC100 personalizado, no coração da máquina está o Intel Nuc 9 Extreme Compute Element, ocupando pouco espaço e impulsionando o desempenho. Além disso, as placas de vídeo são da Asus, garantindo que os jogos rodem sem problemas, e com espaço, já que possui dois terabytes de armazenamento com SSDs da Seagate BarraCuda.

Ficou curioso para saber mais? O preço do frango, nós já sabemos. Agora aguardamos mais atualizações da marca sobre data de lançamento e valor do console.