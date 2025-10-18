Casual

Kering, dona da Gucci, negocia a venda da divisão de beleza da L’Oréal

Segundo a Bloomberg, o acordo pode chegar a cerca de US$ 4,7 bilhões e deve ser anunciado já na próxima semana

Karla Mamona
Karla Mamona

Editora da Homepage

Publicado em 18 de outubro de 2025 às 19h28.

A Kering, dona da Gucci, Saint Laurent e Balenciaga está em tratativas avançadas para vender sua divisão de beleza à L’Oréal. É o que afirma uma reportagem publicada pela Bloomberg neste sábado, 18. O acordo pode chegar a cerca de US$ 4,7 bilhões e deve ser anunciado já na próxima semana, embora as discussões ainda possam ser interrompidas.

Se concretizada, a transação será o primeiro movimento estratégico do novo CEO da Kering, Luca de Meo, que assumiu o comando do grupo de luxo no mês passado, em substituição a François-Henri Pinault. De Meo herda desafios como a queda da demanda na China e o risco de novas tarifas nos Estados Unidos.

Procurada pela Bloomberg, a Kering não comentou o assunto e a L’Oréal, que controla marcas como Garnier e Maybelline New York, também não respondeu à solicitação de entrevista. A negociação foi revelada inicialmente pelo Wall Street Journal.

Troca de comando e nova direção

A Kering foi fundada por François Pinault e hoje é controlada majoritariamente por sua família, que detém 42% das ações e 59% dos direitos de voto. O ex-CEO François-Henri Pinault anunciou sua saída após uma sequência de alertas negativos sobre lucros, em um momento delicado para o grupo.

Entre suas marcas mais conhecidas estão Gucci, Balenciaga, Saint Laurent e Bottega Veneta. A Kering lançou sua divisão de beleza em 2023, ao adquirir a fabricante de perfumes Creed por US$ 3,7 bilhões numa tentativa de construir uma plataforma própria no setor. No entanto, questões estruturais mais urgentes passaram a ocupar o foco da companhia desde então.

Acompanhe tudo sobre:ModaKeringYves Saint Laurent

