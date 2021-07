Kenner e Seu Jorge lançam linha casual de sandálias

A marca de calçados Kenner e o cantor carioca Seu Jorge estão lançando nesta semana uma coleção de sandálias casuais com campanha estrelada pelo artista.

A linha Kasual Conquest traz 3 novos modelos de sandálias premium, diferenciados pelo design, tecnologia e ergonomia.

A cada modelo, Seu Jorge revive as conquistas que o consagraram como ator, cantor, compositor e multi-instrumentista brasileiro de MPB, R&B, samba e soul.

Com cores sóbrias e detalhes na cor laranja, as sandálias são feitas em camurça sintética e algodão e contam com tiras em elástico.

Pai de três filhas, carioca da gema e tendo o samba como fundamento, Seu Jorge reflete o sucesso de sua carreira e amor à família enquanto calça os novos modelos da campanha. “Depois que eu me tornei pai, minhas conquistas passaram a ter um significado diferente: passaram a fazer parte do futuro, do futuro da minha geração, da minha dinastia”, diz.