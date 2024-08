JW Marriott SP e Sheraton Rio se unem para jantar único com chef recomendado pelo Michelin

A seleta lista do Guia Michelin no Brasil inclui 21 restaurantes no Rio de Janeiro e em São Paulo com uma ou duas estrelas. Além desses, outros 82 são recomendados pelos inspetores da lista por oferecerem serviço e qualidade de alto padrão. Ter a oportunidade de provar pratos de chefs desses endereços é uma experiência única.

A ocasião se torna ainda mais especial quando um chef recomendado pelo Michelin se une a outro renomado cozinheiro para preparar, a quatro mãos, jantares exclusivos. Essa é a proposta do projeto ‘Chefs Viajam’, que foca na troca cultural entre profissionais de gastronomia da Marriott International, a maior rede hoteleira do mundo.

Nos dias 16 e 17 de agosto, o chef Ícaro Rizzo, responsável pela gastronomia do JW Marriott Hotel São Paulo, recebe no restaurante Neto Ataniel Souza, chef-executivo do Sheraton Grand Rio e do L’Etoile, restaurante recomendado pelo Michelin.

Os sabores ítalo-brasileiros de Ícaro se combinam com as técnicas francesas de Ataniel para apresentar ao público preparos únicos desenvolvidos com ingredientes frescos e locais. O valor da experiência ‘Chefs Viajam’ é de R$348 por pessoa.

O menu

A experiência começa com um amuse bouche (para abrir o paladar) de ostra fresca com ponzu de limão siciliano e maçã verde, elaborado por Ícaro, seguido por uma entrada fria de crudo de atum com creme de aceto di Modena, pistache e coalhada.

A entrada quente é preparada por Ataniel, que apresenta um bouillabaisse de frutos do mar, com um mix de frutos do mar e peixe do dia, redução de sopa bouillabaisse, torrada de baguette com molho rouille e mini salada de funcho anisado em manteiga de avelã com micros verdes.

O primeiro prato principal é apresentado pelo chef da casa, Ícaro, com bacalhau à putanesca. Em seguida, Ataniel serve um entrecôte de Black Angus com batata gratin, mini cenouras glaceadas, demi-glace perfumado com tomilho e redução de vinho do Porto.

Para fechar o menu, Ícaro apresenta a criação ‘Limão e Açafrão’, uma combinação de gelato de limão siciliano, crocante de baunilha e chocolate branco.

Serviço: JW Marriott Hotel São Paulo. Endereço: Av. das Nações Unidas, 14401 - Chácara Santo Antônio (Zona Sul), São Paulo. Reservas: (11) 2526-0105 ou por meio do site.