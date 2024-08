Mars, dona do M&M's, compra Kellanova, da batata Pringles, diz Reuters

A Mars, uma das maiores empresas de alimentos embalados do mundo (dona de marcas como M&M’s, Snickers e Skittles), fechou a compra da Kellanova, fabricante de produtos como Cheez-It e Pringles, em uma transação avaliada em US$ 36 bilhões, no maior negócio já feito nesse setor, segundo a Reuters.

As ações da Kellanova, que se separou da WK Kellogg no final de 2023, valorizaram-se em 7,85% no pré-mercado.

A aquisição coloca Mars em uma posição ainda mais dominante no mercado de snacks, mas também deve enfrentar o escrutínio dos reguladores antitruste.

Como está o setor?

O setor de alimentos embalados tem visto uma série de fusões e aquisições nos últimos anos, com empresas buscando crescer para enfrentar desafios como a inflação e as mudanças nas preferências dos consumidores. Em 2023, por exemplo, a J.M. Smucker adquiriu a Hostess Brands por US$ 5,6 bilhões, consolidando ainda mais o setor.

No entanto, grandes fusões têm sido menos comuns desde a união entre Heinz e Kraft, ocorrida há quase uma década. Os reguladores dos EUA têm demonstrado crescente preocupação com acordos que possam levar ao aumento dos preços e à redução das opções para os consumidores. Segundo o Departamento de Agricultura dos EUA, os preços dos alimentos subiram 25% entre 2019 e 2023, uma alta maior do que a de outros bens e serviços. E por isso o negócio entre Mars e Kellanova pode demorar a sair.

Para se ter uma ideia, a Comissão Federal de Comércio dos EUA e o estado do Colorado já manifestaram oposição à fusão entre a Kroger e a Albertsons, no valor de US$ 25 bilhões , argumentando que a consolidação prejudicaria os consumidores ao aumentar os preços.

A compra da Kellanova, por sua vez, seria a maior aquisição já realizada pela Mars, superando a compra da VCA, uma rede de hospitais veterinários, por US$ 9,1 bilhões em 2017. A Mars, com sede em McLean, Virgínia, é controlada pela família fundadora e tem buscado diversificar suas operações por meio de aquisições estratégicas. A empresa gera cerca de US$ 47 bilhões em vendas anuais e opera em três divisões principais: Mars Petcare, Mars Snacking e Mars Food & Nutrition.

Mas o preço é justo?

O preço que a Mars pagou pela Kellanova incomum no setor de consumo, especialmente para uma empresa que fabrica produtos que caíram em desuso entre clientes preocupados com a saúde.

Consumidores reduziram seus gastos após vários anos de inflação, o que elevou os preços de muitos produtos básicos acima dos níveis pré-pandêmicos.

No entanto, a Kellanova conseguiu até agora navegar pela desaceleração nos gastos do consumidor nos EUA e recentemente aumentou suas previsões de vendas para o ano inteiro após exceder as expectativas com seus últimos lucros.