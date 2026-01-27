Casual

Juri | 50 Melhores Filmes do Ano da Casual EXAME

Veja quem são os 124 críticos, jornalistas e criadores de conteúdo de todo o Brasil que definem os vencedores do ranking

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 17h16.

NOMEVEÍCULO/PORTAL
Aline DinizEntre Migas
Aline PereiraAdoroCinema
Alysson OliveiraCineweb
Amanda BrandãoRede Social Própria/AdoroCinema (apresentadora)
Ana DuarteEstação Nerd
Ana Paula Barbosa MartinsNarrativa Feminina
André GuerraDiario de Pernambuco
André ZulianiOmelete
Arthur EloiPodcast Não Apague a Luz
Arthur GadelhaJornal O POVO (CE)
Bárbara CastroIGN Brasil
Barbara DemerovJornalista cultural freelancer
Beatriz LourençoRevista Claudia
Beatriz SaldanhaRevista Les Diaboliques
Brenda JobimRede Social Própria
Bruna NobregaOmelete/ Rede Social Própria
Bruna ZordanRede Social Própria
Bruno Botelho dos SantosAdoroCinema
Caio ColettiOmelete
Caio GarritanoAdoroCinema
Caio PimentaCine Set
Caio SandinRede Social Própria
Camila HenriquesFeito por Elas, Peliplat Brasil, podcast Sábado Sem Legenda
Carissa VieiraFreelancer
Carlos RabelloRede Social Própria
Carolina AzevedoFreelancer
Cecilia BarrosoCenas de Cinema
Cesar Sotog1
Chico FiremanFilmes do Chico
Daniel HerculanoClube Cinema
Diego Benevides NogueiraIndependente
Diego QuagliaPeliplat Brasil
Diego Souza CarlosAdoroCinema
Diogo CunhaFan influencia
Elaine GueriniValor Economico
Enoe Lopes PontesCoisa de Cinéfilo e Aratu On
Everaldo JúniorModerno Veneza Cinema & Cultura
Fabiana LimaCinemafilia, Cinem(ção) e Peliplat
Federico DevitoRede Social Própria/ Cinépolis Brasil
Fernanda EzabellaFreelancer/Rede Social Própria
Fernanda TalaricoUOL
Flavia GuerraPlano Geral / Splash UOL / Band News / Canal Like
Gabriel AvilaIndependente
Gabriela OrsiniRede Social Própria/ Legião dos Heróis
Guilherme JacobsOmelete
Gustavo GirottoRede Social Própria/ Peliplat
Helio FloresRede Social Própria/Cinema em Cena
Isabel WittmannFeito por Elas
Isabella FariaRede Social Própria/ PELIPLAT
Ismaelino PintoJornal OLiberal
Izabella AroucaHugo Gloss/Independente
Jansen LucasJornal O POVO
Jean WerneckRede Social Própria
João Gabriel TrézDiário do Nordeste
João JediOmelete
Júlia Del BelEntre Migas/ Rede Social Própria
Julia QueirozEstadão
Júlia StorchEXAME
Juliana Melguisogshow
Kainan MedeirosTeamComics
Karen Meira de AlmeidaMeleka Pop
Katiúscia ViannaAdoroCinema
Laysa ZanettiFreelancer
Liliana BernarttIndependente
Lorenna MontenegroKinemacriticas/ Peliplat/ Jornal Diário do Pará
Luan Carlos de souza RibeiroArtecult.com , Canal Cinema e Companhia e @luanecompanhia
Lucas BerrettaIGN Brasil
Lucas SalgadoO GLOBO
Luiz MertenIndependente
Luiza MissiUOL
Luiza VilelaEXAME
Marcelo ForlaniOmelete
Marcelo HesselOmelete
Marcelo MirandaFreelancer
Marcelo MüllerKINORAMA
Marco Antonio MoreiraJornal O Liberal/ Rádio CBN Amazônia Belém
Maria do Rosário CaetanoRevista de CINEMA
Maria Eduarda CuryIGN Brasil
Maria Fernanda CordoIndependente
Maria Luzia Miranda ÁlvaresIndependente
Mariane MorisawaFreelancer/Elle/ O Estado de S. Paulo
Marina ToledoCNN Brasil
Matheus BianezziIGN Brasil
Matheus MachadoMatinê Cine&TV
Matheus MansEstadão e Esquina da Cultura
Matheus PannebeckerCinema e Argumento/ Rede Social Própria
Miro MalacridaInstacinefilos
Natália BocaneraColetivo Crítico/ Cinema com Crítica
Natália BridiEntreMigas/ Rede Social Própria
Natália KreuserRede Social Própria
Natália VianaModerno Veneza
Pablo VillaçaCinema em Cena
Pâmela EurídiceCine Set
Paola PiolaAdoroCinema
Paula JacobFreelancer/ Rede Social Própria
Paulo ErnestoRede Social Própria/AdoroCinema/FlixChannel
Pedro BorgesGood Nerd
Pedro CardoteFreelancer
Pedro Henrique RibeiroOmelete/ Rede Social Própria
Pedro SobreiroCinePOP/Correio da Manhã
Pedro StrazzaFreelancer/ Folha de S. Paulo/ Estado de S. Paulo/ Aventuras no Cinema
Philippe AugustoRede Social Própria
Rafa Sales RossFreelancer
Raissa FerreiraFeito por Elas
Raquel CarneiroVeja
Raul ArthusoA Conversação/ Podcast Cinema de Rua/ Rede Social Própria
Renata BoldriniTelecine / Rede Social Própria
Renato FélixJornal A União/ Blog Obrigado, Cinema!
Renato MarafonCinePOP
Roberto SadovskiUOL
Robledo MilaniPapo de Cinema
Rodrigo SalemFolha de S. Paulo/ Newsletter Desafiador do Desconhecido
Samara BarbozaIGN Brasil
Sérgio AlpendreFolha de S.Paulo / Casa Alpendre
Simone ZuccolottoCanal Brasil
Stephanie EspindolaEmerald Corp
Suzana VidigalCine Garimpo
Tati RegisMeu Filme Dia/ Coluna da Filmicca no Letterboxd/ Rede Social Própria
Thiago RomarizOmelete
Thiago StivalettiFreelancer F5 - Folha Online
Tiago BelottiMeus 2 Centavos
Tiago PechiniRede Social Própria/ Freelancer na Folhateen
Victor Russo16mm
Well PradaCine Brasa
Yuri CodognoPortal Exibidor
