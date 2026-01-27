Juri | 50 Melhores Filmes do Ano da Casual EXAME

Redação Exame
Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 17h16.
|Aline Diniz
|Entre Migas
|Aline Pereira
|AdoroCinema
|Alysson Oliveira
|Cineweb
|Amanda Brandão
|Rede Social Própria/AdoroCinema (apresentadora)
|Ana Duarte
|Estação Nerd
|Ana Paula Barbosa Martins
|Narrativa Feminina
|André Guerra
|Diario de Pernambuco
|André Zuliani
|Omelete
|Arthur Eloi
|Podcast Não Apague a Luz
|Arthur Gadelha
|Jornal O POVO (CE)
|Bárbara Castro
|IGN Brasil
|Barbara Demerov
|Jornalista cultural freelancer
|Beatriz Lourenço
|Revista Claudia
|Beatriz Saldanha
|Revista Les Diaboliques
|Brenda Jobim
|Rede Social Própria
|Bruna Nobrega
|Omelete/ Rede Social Própria
|Bruna Zordan
|Rede Social Própria
|Bruno Botelho dos Santos
|AdoroCinema
|Caio Coletti
|Omelete
|Caio Garritano
|AdoroCinema
|Caio Pimenta
|Cine Set
|Caio Sandin
|Rede Social Própria
|Camila Henriques
|Feito por Elas, Peliplat Brasil, podcast Sábado Sem Legenda
|Carissa Vieira
|Freelancer
|Carlos Rabello
|Rede Social Própria
|Carolina Azevedo
|Freelancer
|Cecilia Barroso
|Cenas de Cinema
|Cesar Soto
|g1
|Chico Fireman
|Filmes do Chico
|Daniel Herculano
|Clube Cinema
|Diego Benevides Nogueira
|Independente
|Diego Quaglia
|Peliplat Brasil
|Diego Souza Carlos
|AdoroCinema
|Diogo Cunha
|Fan influencia
|Elaine Guerini
|Valor Economico
|Enoe Lopes Pontes
|Coisa de Cinéfilo e Aratu On
|Everaldo Júnior
|Moderno Veneza Cinema & Cultura
|Fabiana Lima
|Cinemafilia, Cinem(ção) e Peliplat
|Federico Devito
|Rede Social Própria/ Cinépolis Brasil
|Fernanda Ezabella
|Freelancer/Rede Social Própria
|Fernanda Talarico
|UOL
|Flavia Guerra
|Plano Geral / Splash UOL / Band News / Canal Like
|Gabriel Avila
|Independente
|Gabriela Orsini
|Rede Social Própria/ Legião dos Heróis
|Guilherme Jacobs
|Omelete
|Gustavo Girotto
|Rede Social Própria/ Peliplat
|Helio Flores
|Rede Social Própria/Cinema em Cena
|Isabel Wittmann
|Feito por Elas
|Isabella Faria
|Rede Social Própria/ PELIPLAT
|Ismaelino Pinto
|Jornal OLiberal
|Izabella Arouca
|Hugo Gloss/Independente
|Jansen Lucas
|Jornal O POVO
|Jean Werneck
|Rede Social Própria
|João Gabriel Tréz
|Diário do Nordeste
|João Jedi
|Omelete
|Júlia Del Bel
|Entre Migas/ Rede Social Própria
|Julia Queiroz
|Estadão
|Júlia Storch
|EXAME
|Juliana Melguiso
|gshow
|Kainan Medeiros
|TeamComics
|Karen Meira de Almeida
|Meleka Pop
|Katiúscia Vianna
|AdoroCinema
|Laysa Zanetti
|Freelancer
|Liliana Bernartt
|Independente
|Lorenna Montenegro
|Kinemacriticas/ Peliplat/ Jornal Diário do Pará
|Luan Carlos de souza Ribeiro
|Artecult.com , Canal Cinema e Companhia e @luanecompanhia
|Lucas Berretta
|IGN Brasil
|Lucas Salgado
|O GLOBO
|Luiz Merten
|Independente
|Luiza Missi
|UOL
|Luiza Vilela
|EXAME
|Marcelo Forlani
|Omelete
|Marcelo Hessel
|Omelete
|Marcelo Miranda
|Freelancer
|Marcelo Müller
|KINORAMA
|Marco Antonio Moreira
|Jornal O Liberal/ Rádio CBN Amazônia Belém
|Maria do Rosário Caetano
|Revista de CINEMA
|Maria Eduarda Cury
|IGN Brasil
|Maria Fernanda Cordo
|Independente
|Maria Luzia Miranda Álvares
|Independente
|Mariane Morisawa
|Freelancer/Elle/ O Estado de S. Paulo
|Marina Toledo
|CNN Brasil
|Matheus Bianezzi
|IGN Brasil
|Matheus Machado
|Matinê Cine&TV
|Matheus Mans
|Estadão e Esquina da Cultura
|Matheus Pannebecker
|Cinema e Argumento/ Rede Social Própria
|Miro Malacrida
|Instacinefilos
|Natália Bocanera
|Coletivo Crítico/ Cinema com Crítica
|Natália Bridi
|EntreMigas/ Rede Social Própria
|Natália Kreuser
|Rede Social Própria
|Natália Viana
|Moderno Veneza
|Pablo Villaça
|Cinema em Cena
|Pâmela Eurídice
|Cine Set
|Paola Piola
|AdoroCinema
|Paula Jacob
|Freelancer/ Rede Social Própria
|Paulo Ernesto
|Rede Social Própria/AdoroCinema/FlixChannel
|Pedro Borges
|Good Nerd
|Pedro Cardote
|Freelancer
|Pedro Henrique Ribeiro
|Omelete/ Rede Social Própria
|Pedro Sobreiro
|CinePOP/Correio da Manhã
|Pedro Strazza
|Freelancer/ Folha de S. Paulo/ Estado de S. Paulo/ Aventuras no Cinema
|Philippe Augusto
|Rede Social Própria
|Rafa Sales Ross
|Freelancer
|Raissa Ferreira
|Feito por Elas
|Raquel Carneiro
|Veja
|Raul Arthuso
|A Conversação/ Podcast Cinema de Rua/ Rede Social Própria
|Renata Boldrini
|Telecine / Rede Social Própria
|Renato Félix
|Jornal A União/ Blog Obrigado, Cinema!
|Renato Marafon
|CinePOP
|Roberto Sadovski
|UOL
|Robledo Milani
|Papo de Cinema
|Rodrigo Salem
|Folha de S. Paulo/ Newsletter Desafiador do Desconhecido
|Samara Barboza
|IGN Brasil
|Sérgio Alpendre
|Folha de S.Paulo / Casa Alpendre
|Simone Zuccolotto
|Canal Brasil
|Stephanie Espindola
|Emerald Corp
|Suzana Vidigal
|Cine Garimpo
|Tati Regis
|Meu Filme Dia/ Coluna da Filmicca no Letterboxd/ Rede Social Própria
|Thiago Romariz
|Omelete
|Thiago Stivaletti
|Freelancer F5 - Folha Online
|Tiago Belotti
|Meus 2 Centavos
|Tiago Pechini
|Rede Social Própria/ Freelancer na Folhateen
|Victor Russo
|16mm
|Well Prada
|Cine Brasa
|Yuri Codogno
|Portal Exibidor