Jennifer Lawrence está grávida do primeiro filho, diz revista People

A atriz norte-americana Jennifer Lawrence, vencedora do Oscar, está grávida de seu primeiro filho com o marido Cooke Maroney, noticiou a revista People na noite de quarta-feira.

A revista disse que o representante de Lawrence confirmou a gravidez, após a notícia se espalhar no Twitter na noite de quarta-feira.

A estrela de Jogos Vorazes de 31 anos se casou com Maroney, um negociante de arte de Nova York, em uma cerimônia no final de 2019 com a presença de celebridades como Adele e Amy Schumer.

Lawrence ganhou o Oscar de melhor atriz em 2013 por "O Lado Bom da Vida".

Ela também deve estrelar "Bad Blood", um filme biográfico de 2022 sobre a fundadora da Theranos, Elizabeth Holmes, que agora está sendo julgada por fraude. O filme é baseado no livro homônimo, de maio de 2018, do jornalista John Carreyrou, cuja primeira obra expôs Theranos.

Lawrence foi a atriz mais bem paga do mundo em 2015 e 2016, de acordo com a Forbes.