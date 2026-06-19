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Fase de grupos copa 2026

Ancelotti pede paciência com Raphinha: 'um dos melhores jogadores do mundo'

Criticado pelos torcedores após atuação abaixo do esperado contra o Marrocos, o atacante ganhou elogios do treinador

Carlo Ancelotti: o treinador elogiou o atacante Raphinha antes do duelo contra o Haiti

Carlo Ancelotti: o treinador elogiou o atacante Raphinha antes do duelo contra o Haiti

Alan Favaron
Alan Favaron

Colaborador

Publicado em 19 de junho de 2026 às 19h35.

O Brasil volta a campo nesta sexta-feira, 19, diante do Haiti, pela segunda rodada da Copa do Mundo. Na estreia, a Seleção empatou com o Marrocos, em uma atuação que gerou críticas.

Um dos nomes mais contestados foi o do atacante Raphinha, que realizou uma partida apagada. Porém, o treinador Carlo Ancelotti saiu em defesa do jogador, pediu calma e afirmou que tem confiança no camisa 11.

"Raphinha pode jogar em todas as posições da frente. Ele começou pela direita no Leeds e no Barcelona, depois foi para a esquerda, jogou sempre muito bem. Vai jogar muito bem aqui. Tem que ser calmo e paciente. Temos que ter toda a calma e paciência. Dar a confiança. Ele tem toda a confiança do mundo porque, para mim, é um dos melhores jogadores do mundo", afirmou o treinador.

Pelo Barcelona, Raphinha ganhou protagonismo e vem brilhando no futebol europeu. Na temporada 2025/26, ele somou 33 partidas, com 21 gols e 8 assistências. Já na anterior, balançou as redes 34 vezes e deu 26 passes para gol em 57 jogos pelo time espanhol.

Porém, na Seleção Brasileira, seu desempenho é oscilante, e seu último gol pela Amarelinha foi contra a Colômbia, pelas Eliminatórias para a Copa, em março de 2025. Desde então, ele passou em branco em oito partidas.

Duelo importante

Com Raphinha entre os prováveis titulares, o Brasil volta a campo nesta sexta-feira, 19, diante do Haiti. O duelo será às 21h30 (horário de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

A Seleção entra em campo em busca de seu primeiro triunfo na Copa do Mundo de 2026. Com 1 ponto no Grupo C, a Amarelinha quer a vitória para não chegar pressionada por resultados na última rodada.

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