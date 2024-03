Jantar no espaço com chef Michelin custará R$ 2,4 milhões

A SpaceVIP, uma empresa de viagens espaciais de luxo, contratou um chef dinamarquês de um restaurante com estrela Michelin para uma viagem espacial turística de seis horas. A atração, que custará a partir de US$ 500 mil (R$ 2,4 milhões), está prevista para estrear no ano que vem.

O menu ainda está para ser finalizado, mas em uma entrevista à Bloomberg, o chef Rasmus Munk disse que quer que os pratos sejam inovadores como a própria viagem. Atualmente, ele é chef do restaurante dinamarquês Alchemist, que ficou em quinto lugar no guia dos 50 Melhores Restaurantes do Mundo de 2023.

Além do jantar, os seis viajantes terão a vista de 30 quilômetros acima do nível do mar, três vezes mais alto que o nível voado por um avião comercial, e a ideia é que assistam ao nascer do sol sobre a curvatura da terra, com comodidades como wi-fi a bordo e trajes espaciais especialmente desenhados para eles pela maison francesa Ogier.

“Já tivemos dezenas de participantes qualificados a expressarem um interesse tremendo nesta experiência e, com apenas seis lugares disponíveis, prevemos fechar todos os passageiros nas próximas semanas”, disse o fundador da SpaceVIP, Roman Chiporukha, à Bloomberg. Os lucros da expedição serão revertidos para a Fundação Prêmio Espacial, que promove a igualdade de gênero no campo da ciência e tecnologia.

Perguntado pela revista norte-americana Newsweek sobre o potencial de reações negativas que a experiência gastronômica luxuosa pode ter em meio ao atual clima econômico, Chiporukha disse: "Esta é exatamente a conversa que queremos ter. Havia problemas na Terra 600 anos atrás quando os exploradores navegavam pelos oceanos no espírito da exploração. Há problemas hoje. Mas são aqueles que se aventuraram além que abriram caminho para avanços que mudaram o mundo."

Quanto a tornar essas experiências mais acessíveis e disponíveis para as massas, Chiporukha disse que à Newsweek que "é apenas lançando esses voos que poderemos torná-los acessíveis a mais pessoas", comparado ao fato que, que nos anos 1920, um ingresso para um voo transatlântico era "proibitivamente caro e acessível apenas à elite".

No entanto, com os avanços tecnológicos e o crescimento da indústria aérea, as viagens aéreas se tornaram mais acessíveis ao longo do tempo. "Este é apenas o começo das viagens espaciais privadas, então absolutamente vemos isso indo na mesma direção", disse ele.

A espaçonave a ser usada no voo, apelidada de Nave Espacial Neptune, foi construída pela Space Perspectives e não requer treinamento ou equipamento especial, de acordo com um comunicado. Uma cápsula pressurizada será elevada por um "balão espacial" de hidrogênio, uma tecnologia desenvolvida pela NASA, em vez de um foguete. Os voos de teste começarão no próximo mês.

A SpaceVIP não é a primeira empresa a oferecer a chance de comer no espaço. No ano passado, a empresa com sede na França, Zephalto, anunciou que queria oferecer às pessoas a chance de comer em um balão na borda da estratosfera por pelo menos $132.000, a partir de 2025.