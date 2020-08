Inspire-se com estes lindos modelos de penteadeira

Desde o século XV, as penteadeiras fazem parte das propostas de decoração de interiores de muitas residências. No passado, elas eram consideradas artigos de luxo. Depois, perderam espaço. Agora, voltaram à moda e são consideradas um móveis bastante cobiçados pelo público feminino ou por quem aprecia lidar com produtos de beleza.

Então, o que acha da ideia de ter uma penteadeira na sua casa?

Por que e onde ter uma penteadeira dentro de casa?

Penteadeira não é um produto voltado à uma só geração ou gênero sexual. Ela serve para todas as pessoas que gostam da ideia de ficar frente ao espelho e elaborar maquiagens, penteados de cabelo e mais.

Ou seja, é para aqueles que gostam de olhar, analisar a sua imagem e buscar formas de melhorá-la ainda mais. E este sonho de consumo parece não fazer parte apenas das mentes de personagens de filmes e novelas.

Muita gente é verdadeiramente apaixonada pelas penteadeiras. Além do mais, estas peças podem ganhar outras funções dentro das decorações de certos ambientes. Tal tipo de móvel pode até ser utilizado em banheiros de suítes, por exemplo.

Contudo, é nos quartos que ganha um sentido maior, podendo, eventualmente, ser usado também como escrivaninha ou mesinha para apoio do notebook.

Karen Pisacane e GF Projetos Karen Pisacane e GF Projetos

Agora, quando uma penteadeira é usada só como uma penteadeira comum, esta vira um verdadeiro camarim particular. Ela deve vir acompanhada de um espelho – que pode estar apoiado sobre a bancada ou preso à parede atrás.

É provável que tenha uma gaveta oculta para guardar acessórios menores. Mas, por certo, seu tampo ficará repleto de vidros de perfumes, caixas de bijuterias e mais artigos de beleza pessoal.

Crisa Santos Arquitetos e Eliane Mesquita Crisa Santos Arquitetos e Eliane Mesquita

Como escolher um modelo de penteadeira?

A penteadeira escolhida não deve ser maior que a área livre reservada para este móvel dentro de casa – lembrando que deve haver espaço para colocar uma cadeira em frente.

Seu design deve combinar com o estilo decorativo do ambiente onde será colocada – sendo simples ou mais sofisticada, como o desejado. Há muitas opções no mercado – antigas, modernas, clássicas, vintages e outras. Adquira a que lhe agradar mais.

Quais os tipos de penteadeiras que existem?

O design das penteadeiras, de um modo geral, não tem nada demais. Trata-se de uma mesinha com quatro apoios e só.

Os modelos clássicos seguem uma linha mais retrô, com espelho na parte de cima em moldura bem ornamental, bordas delicadas, pés torneados e puxadores marcantes. E ainda têm as vintages – remetendo aos anos 50 e 60 -, com traços mais simples e cores mais vivas.

Maíra Marchió e Mariana Borges e Thaysa Godoy Maíra Marchió e Mariana Borges e Thaysa Godoy

Penteadeiras assim geralmente só podem ser encontradas em brechós. Contudo, há os modelos retrôs que são novos que imitam os do passado, com gavetas mais práticas e acabamentos de melhor qualidade.

Mas a maior tendência do momento são mesmo as penteadeiras com desenho clean, minimalista e em cores neutras ou em tons amadeirados – preferencialmente com mais opções de armazenamento interno.

As peças modernas em tamanho pequeno podem surpreender pela forma – como em meia-lua, por exemplo. Os modelos prontos às vezes vêm com espelho com lâmpadas.

Já os planejados podem ser pedidos com bancada protegida com tampo de vidro, luzes embutidas em LED, formatos diferentes de espelho, puxadores combinando com o restante da decoração, e partes em cores mais vivas e alegres.

Tetriz Arquitetura e Interiores e Espaço do Traço Arquitetura Tetriz Arquitetura e Interiores e Espaço do Traço Arquitetura

Não é porque uma penteadeira é pequena que ela não pode ser bastante funcional, facilitando o ganho de espaço e garantindo a organização do ambiente em que está. A sua penteadeira, por exemplo, pode esconder uma sapateira.

Ela também pode conter várias gavetas e portas formando uma unidade visual com prateleiras, nichos abertos ou armários suspensos.

Uma solução ainda mais ousada seria ter uma penteadeira toda revestida com placas espelhadas, fazendo o quarto parecer mais amplos. Ou este móvel pode ter partes transparentes.

Um organizador de bijuterias embutido sob o seu tampo; e a própria porta que revela esta parte esconder um espelho. Veja estas e outras ideias nas ilustrações deste texto. Use os exemplos como fonte de inspiração para a decoração de interiores.

Inside Arquitetura e Design e Karen Pisacane Inside Arquitetura e Design e Karen Pisacane

Essas dicas de decoração com penteadeira foram criadas pela equipe Viva Decora.