Impossible Foods espera sinal verde para entrar na China

A produtora de carne “fake” Impossible Foods está preocupada com a espera para obter aprovação regulatória para entrar na China, enquanto a rival Beyond Meat avança no maior país consumidor de carne do mundo.

A Impossible Foods, com sede na Califórnia, produz hambúrgueres e salsichas vegetais usando heme – seu “ingrediente mágico” feito de fermento geneticamente modificado – que requer aprovação regulatória na China.

“Não estamos preocupados com o resultado, estamos apenas preocupados com o cronograma”, disse o CEO Pat Brown em entrevista, acrescentando que está confiante sobre a ciência por trás de seus produtos. “Não estou perdendo o sono” com a aprovação regulatória porque “é apenas algo que não podemos controlar”.

Superar a barreira regulatória é a chave para a Impossible Foods atingir o amplo mercado chinês, que responde por 27% do consumo mundial de carne em volume. Quanto mais tempo tiver que esperar, mais terreno corre o risco de perder para a Beyond Meat, que está construindo duas unidades de produção nos arredores de Xangai na tentativa de capturar uma fatia maior do mercado chinês para substitutos vegetais de carne.

A China é a maior oportunidade para fabricantes de proteínas alternativas depois que a pandemia de coronavírus esmagou as vendas de restaurantes nos EUA. Outros concorrentes, como a sueca Oatly e a Eat JUST, uma empresa de ovos veganos dos EUA, já têm presença na China.

“Imagino que, dentro de alguns anos, apenas por causa da escala da demanda na China, esse será nosso mercado número 1”, disse Brown.

A produtora de carne fake conversa com potenciais parceiros na China e planeja um “lançamento bastante agressivo” quando a aprovação vier, disse Brown, sem compartilhar mais detalhes.

‘Carro sem rodas’

Apesar do desafio regulatório, a Impossible Foods não planeja mudar sua receita para o mercado chinês, já que a molécula heme é o “ingrediente crítico” para imitar os sabores da carne. “Não há outra coisa que faça isso. Você pode fabricar um carro sem rodas?”, pergunta Brown.

A Impossible Foods planeja que seu produto com sabor de carne de porco seja o carro-chefe quando entrar na China, disse.

O surto de peste suína africana na China aumentou o preço da carne suína e levou consumidores a buscar alternativas. Se as empresas americanas conseguirem conquistar até mesmo uma pequena fração dos 1,4 bilhão de habitantes do país, a oportunidade será enorme.

A Impossible Foods já vê a Ásia emergir como a próxima fronteira de crescimento. A empresa lançou nesta quinta-feira a Impossible Sausage vegetal em Hong Kong – onde as regras são diferentes das normas da China continental -, cerca de oito meses após a estreia nos Estados Unidos.

Com a colaboração de Nic Querolo.