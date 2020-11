Igual a um TAG Heuer Aquaracer. Só que diferente

O Aquaracer é um modelo tradicional da TAG Heuer. Como o nome indica, é voltado para mergulho, ainda que na alta relojoaria essas funções indiquem mais o estado de espírito do consumidor do que a finalidade de uso. É menos uma ferramenta de trabalho e muito mais um statement de personalidade.

Agora, a manufatura suíça acaba de lançar uma versão customizada desse relógio de mergulho feito em parceria com a Bamford Watch Department, uma empresa britânica de customização. O Aquaracer Bamford Limited Edition é um relógio equipado com o movimento Calibre 5 automático e limitado a 1.500 peças.

O Aquaracer Bamford Limited Edition tem algumas características bastante marcantes. Primeiro, é feito em titânio. Qual a diferença para o aço, usualmente empregado na relojoaria? Enorme, em diversos aspectos. Primeiro, a qualidade do material em si, mais leve, menos sensível à corrosão, mais resistente.

A segunda marca característica do titânio em um relógio é a aparência. Enquanto o aço brilha, o titânio é fosco. É mais discreto, mais sofisticado. Quem conhece o material reconhece de longe.

Outro traço bastante marcante desse modelo customizado da TAG Heuer são os detalhes em laranja. Os elementos dessa cor, além da moldura esportiva, têm um ar retrô. Remetem aos modelos da manufatura lançados do fim dos anos 1970 a meados dos 1990 e que culminaram com o lançamento do Aquaracer, em 2004.

No elegante mostrador preto da peça aparece gravado o nome Bamford, na posição das 6 horas. A caixa tem 43 mm de tamanho, com escala de 60 minutos, aro rotativo unidirecional e pulseira jateada de três fileiras também de titânio. Como um bom relógio de mergulho, a resistência é de 300 metros de profundidade.

Um relógio para todos os usos

George Bamford, fundador da Bamford Watch Department, e Frédéric Arnault, CEO da TAG Heuer e filho de Bernard Arnault, presidente e principal acionista do conglomerado LVMH, apresentaram o relógio ontem por Zoom para um pequeno grupo de jornalistas do mundo inteiro.

Segundo o jovem Arnault, o Aquaracer é uma das linhas mais importantes para a TAG Heuer. Faz sentido. Uma tendência hoje da alta relojoaria são os modelos voltados inicialmente para a prática de mergulho. O principal destaque da Rolex neste ano foi uma releitura do Submariner. A Panerai trouxe o Submersible Azzurro.

Já Bamford, que trabalhou dois anos atrás com a TAG Heuer em uma customização do modelo Monaco, disse que o que ele mais gosta no Aquaracer é a versatilidade. “Gosto da ideia de ter um relógio que você pode levar a qualquer lugar. Você pode mergulhar com ele, fazer uma escaladas, trabalhar, ir a uma festa”, afirmou durante o evento online.

A customização de produtos tem bastante apelo entre consumidores de luxo. Trata-se de pegar uma peça de linha e personificar, com outras cores, detalhes, acabamentos. Dessa forma, o cliente sabe que tem um objeto único. Isso é feito pela própria marca, em geral. Mas há casos em que uma empresa de fora é chamada para contribuir.

Olhe o caso da Mercedes. A AMG foi uma empresa independente fundada nos anos 1960 por dois ex-funcionários da Mercedes-Benz para transformar os carros da marca. Com o tempo, passou a ser fornecedora da montadora, até que foi comprada pela própria Mercedes.

No caso da TAG Heuer, Bamford e Arnault já falam em uma próxima customização. Algumas peças do Aquaracer Bamford Limited Edition Edition chegarão ao Brasil em dezembro, ao preço de 27.150 reais.