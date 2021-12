Hugo Maradona morre um ano após morte do irmão Diego

O Napoli prestou homenagem nesta terça-feira a Hugo Maradona, irmão mais novo do grande ex-jogador do clube italiano Diego Maradona, após sua morte aos 52 anos devido a um ataque cardíaco.

O argentino, que também era jogador de futebol profissional e se juntou a Diego Maradona no Napoli em 1987, aos 18 anos, morreu em sua casa perto de Nápoles, segundo a agência de notícias italiana Ansa.

Diego Maradona, amplamente considerado um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos, morreu aos 60 anos em novembro de 2020 devido a uma parada cardíaca.

"Os pensamentos do presidente do clube Aurelio De Laurentiis, vice-presidente Edoardo De Laurentiis, dirigentes, comissão técnica, jogadores e toda a família SSC Napoli estão com a família Maradona após o triste falecimento de Hugo", disse o Napoli em comunicado.

Hugo Maradona não conseguiu causar impacto no Napoli e passou a representar clubes como Ascoli e Rayo Vallecano durante uma carreira que perpassou Europa, América do Sul e Japão.