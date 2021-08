Hugh Jackman busca lembranças em Miami submersa em novo filme

Ele pode ser um super astro de Hollywood, mas Hugh Jackman disse que não conseguia acreditar que seu papel principal mais recente tivesse sido escrito especificamente para ele.

"Na minha cabeça, era algo do tipo 'ah, o Brad Pitt rejeitou o papel, certo?'", brincou ele a respeito do protagonista do suspense de ficção científica "Caminhos da Memória".

"Eu disse 'sim' antes de ler o roteiro", disse o ator australiano ao se juntar às colegas de elenco Rebecca Ferguson e Thandiwe Newton e à roteirista e diretora Lisa Joy no tapete azul com distanciamento social da estreia em Londres na noite de quarta-feira.

Transcorrido em uma Miami futura devastada pela guerra e submersa, "Caminhos da Memória" traz Jackman como o veterano endurecido Nick Barrister, que, com sua parceira de negócios Watts (Newton), oferece um serviço que permite às pessoas reviver suas lembranças.

Barrister se apaixona por uma cliente misteriosa, Mae (Ferguson), que tem um passado violento. Quando ela desaparece subitamente, Barrister decide descobrir quem ela é realmente.

"Caminhos da Memória" é o longa-metragem de estreia de Joy, que criou a série "Westworld" da HBO com o marido, Jonathan Nolan.

A cineasta disse que o escreveu grávida do primeiro filho e enlutada pela perda do avô.

"O mundo, acho, é cheio de beleza e também cheio de algumas coisas difíceis que temos que aceitar, como a mudança climática e a elevação das águas", disse.