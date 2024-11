Honda City: novas versões apresentam design mais sofisticado

A Honda aproveita um fim de ano de boas novidades. No fim de semana passado, o piloto Max Verstappen ganhou de forma épica o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Neste sábado, 9, a montadora japonesa lançou a família do modelo City que estará nas ruas em 2025.

O modelo que substituiu o Fit e vem acumulando prêmios de melhor compra e revenda chega com detalhes que reforçam os atributos das duas versões. Enquanto a versão sedã aparece como um carro mais elegante, o hatchback vem com detalhes que reforçam a esportividade

As duas versões mantém o motor quatro cilindros aspirado de 1,5 litro com injeção direta de combustível, de baixo consumo. A diferença em relação à geração anterior vem mesmo no design, com diferenciações nas duas versões como reforço de atributos.

Para-choques mais arrojados

O design frontal do sedã conta com novidades no para-choque, grade e no acabamento cromado na parte superior. O para-choque passa a ter linhas mais fluidas e limpas, enquanto a grade recebe mais elementos horizontais, trazendo sensação de amplitude.

O para-choque traseiro também é novo. Os elementos refletivos passam a ser horizontais e aplicados em um novo acabamento na parte inferior do para-choque. O conjunto de todas estas mudanças resultaram em um design mais largo, elegante e sofisticado, com um pequeno incremento no comprimento total de 2,5 centímetros.

No hatchback, a parte frontal traz também um novo para-choque, com linhas mais arrojadas e uma grade de desenho mais esportivo, com acabamento black piano na junção com o capô. A esportividade também é encontrada em novas formas para o para-choque traseiro, com moldura inferior em preto, que explora a atitude energética e mais esportiva do modelo. As dimensões do hatchback tiveram um pequeno incremento, de 2 centímetros no comprimento.

As rodas do sedã e do hatchback são novas e comuns aos dois modelos. Na versão de entrada, a LX, as rodas de liga leve são aro 15 com acabamento diamantado e fundo cinza.

Nas versões EX, EXL e Touring do sedã as rodas são aro 16 com acabamento diamantado e fundo preto, as mesmas do hatchback EX e EXL. A versão Touring do hatchback tem uma opção exclusiva de rodas, com acabamento escurecido e fundo preto.

Confira os preços do novo City

New City Sedã LX – R$ 117.500

New City Sedã EX – R$ 126.000

New City Sedã EXL – R$ 134.200

New City Sedã Touring – R$ 142.400

Cores – Branco Tafetá Sólido, Preto Cristal Perolizado, Prata Platinum Metálico, Cinza Basalto Metálico, Azul Cósmico Metálico, Branco Topázio Perolizado

New City Hatchback LX – R$ 117.500

New City Hatchback EX – R$ 125.000

New City Hatchback EXL – R$ 133.200

New City Hatchback Touring – R$ 141.400

Cores – Branco Tafetá Sólido, Preto Cristal Perolizado, Prata Platinum Metálico, Cinza Basalto Metálico, Cinza Grafeno Metálico, Azul Cósmico Metálico, Branco Topázio Perolizado, Vermelho Supernova Perolizado (sendo essa última, inédita)