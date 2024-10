Honda inaugura fábrica de veículos elétricos na China

A Honda iniciou nesta sexta-feira, 11, por meio de sua subsidiária na China, a Honda Dongfeng, as operações de sua primeira fábrica de automóveis de nova energia, localizada no Distrito Econômico e Tecnológico de Wuhan. Esta é a quarta fábrica da Dongfeng Honda construída na região.

A nova fábrica ocupa uma área de 630.000 metros quadrados e abrange processos completos de produção de veículos elétricos, como estampagem, soldadura, montagem geral e inspeção dos veículos prontos. A planta tem uma capacidade anual de produção de 120.000 veículos elétricos de passageiros, com modelos iniciais que incluem o Lingxi L e o Ye S7.

Histórico e metas de eletrificação da Honda

Desde 2003, quando se instalou no Distrito Econômico e Tecnológico de Wuhan, a Dongfeng Honda passou de "um modelo de carro para conquistar o mundo" para ter uma matriz de produtos completa. Desde 2017, a Dongfeng Honda registrou um valor de produção anual superior a RMB 100 bilhões por seis anos consecutivos.

A mudança da Honda segue a tendência de eletrificação do mercado automotivo chinês. Marcas de carros a gasolina têm enfrentado forte pressão competitiva de marcas chinesas. Dados recentes mostram que, de janeiro a setembro deste ano, as vendas acumuladas de automóveis da Honda na China foram de 588.018 veículos, um declínio de 42,93% em relação ao mesmo período do ano passado. Este é o nono mês consecutivo de declínio nas vendas em relação ao mesmo período do ano anterior da Honda na China desde fevereiro deste ano.

Planos de expansão e redução da capacidade de produção de carros a gasolina

Para se adaptar ao novo momento do mercado, a Honda definiu objetivos de transformação elétrica, construindo duas novas fábricas de automóveis de nova energia (Wuhan e Guangzhou), com o plano de ter 10 modelos de veículos 100% elétricos na China até 2027.

Ao mesmo tempo, a empresa planeja reduzir a capacidade de produção de carros a gasolina. Em 25 de julho, a Honda anunciou que fechará uma fábrica da joint venture localizada em Guangzhou em outubro deste ano, e outra fábrica localizada em Wuhan suspenderá a produção a partir de novembro deste ano, reduzindo assim a capacidade anual de produção de carros a gasolina na China de 1,49 milhão para 1 milhão de veículos.

Fonte: yicai.com

A eletrificação é essencial para a estratégia da Honda na China, onde o mercado de veículos elétricos está crescendo rapidamente.