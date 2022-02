Holanda irá desmontar ponte histórica para iate de Jeff Bezos passar

O maior iate à vela do mundo pertence ao bilionário Jeff Bezos e já está causando polêmica antes mesmo de ser entregue ao dono da Amazon.

Na quarta-feira, dia 2, a prefeitura de Roterdã, na Holanda, anunciou que irá autorizar a demolição de uma ponte histórica para que a embarcação que custou cerca de R$ 2,6 bilhões seja entregue a Bezos.

O modelo comprado por Bezos se chama Y721 e vem sendo construído pela empresa holandesa Oceano desde o segundo semestre do ano passado.

O barco com três supermastros tem 127 metros de comprimento. Para chegar ao oceano, a embarcação precisa passar pelo Rio Nieuwe Maas, em Roterdã. Nesse rio, existe uma ponte elevatória chamada De Hefs que foi construída em 1877. Mesmo com seus quase 40 metros de altura, a ponte de aço não dá conta de acomodar as três velas do iate.

Por esse motivo, a gestão municipal da cidade autorizou a demolição temporária da ponte De Hefs para a passagem desse que será um dos maiores barcos já construídos na região. Marcel Walravens, líder do projeto no conselho de Roterdã, disse à emissora local Rijnmond que desmontar a ponte temporariamente é a "única alternativa" para finalizar o projeto que trará muito dinheiro ao município.

Do outro lado, o político de Roterdã Stephan Leewis escreveu no Twitter que desmontar a ponte para entregar o iate a Bezos é ir longe demais: “Este homem ganhou seu dinheiro demitindo pessoas estruturalmente, sonegando impostos, evitando regulamentações e agora temos de derrubar nosso belo monumento nacional?”, escreveu.

A empresa que está construindo o iate afirmou que é ela quem irá arcar com os custos da demolição e reconstrução da ponte.

Para ter uma ideia da dimensão do iate, o barco é tão grande que terá um "iate de apoio" com heliporto, onde serão guardados submarino pessoal, barcos menores, carros, e outros luxos.