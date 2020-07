HBO começa a buscar elenco para série derivada de Game of Thrones

A HBO deu mais um passo para a produção da série House Of The Dragon, que se passa no mesmo universo fictício do sucesso Game of Thrones e contará a história da família Targaryen, conhecida pelos seus dragões e cabelos loiros. De acordo com a revista Entertainment Weekly, o canal já começou a escalar o elenco da série, que está prevista para estrear em 2022.

Em Game Of Thrones, o desfecho da história da casa Targaryen foi selado pelas mãos do personagem Jon Snow ao assassinar a última descendente viva da família, que tentou durante oito temporadas reconquistar o trono dos seus pais.

Mas em House Of The Dragon, em vez de seu fim, veremos a ascenção da casa Targaryen, numa história que começa 300 anos antes dos eventos mostrados em toda Game of Thrones. A produção é baseada nos livros Fogo e Sangue (e que correm ao lado do cânone As Crônicas de Gelo e Fogo na narrativa do mundo fictício criado por George R. R. Martin).

A história do 300 anos do reinado Targaryen é marcada por altos e baixos, com prosperidade, traições em família, uma guerra civil e a extinção dos dragões (pelo menos até os de Daenerys surgirem).

A HBO já encomendou 10 episódios e a série terá Miguel Sapochnik e Ryan Condal como showrunners.

Após o fim da série, em 2019, a HBO encomendou cerca de cinco projetos pilotos de continuidade. Cada um focado em um ponto do universo criado por George R. R. Marin.

Ao mesmo tempo em que House Of The Dragon era planejada para ser apresentada aos executivos do canal, outra série derivada quase saiu do papel.

Chamada informalmente de Bloodmoon, a produção contaria sobre o passado da casa Stark e sobre o início da ameaça zumbi dos White Walkers. A série chegou a confirmar parte do elenco, que teria Naomi Watts como protagonista. No entanto, a história vencedora foi a que contará a vida dos Targaryen.