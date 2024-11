Com a chegada do Natal e do Ano Novo, restaurantes e buffets de São Paulo apresentam seus menus especiais. O La Cura, com assinatura do chef Ivan Santinho, oferece pratos que vão do clássico peru assado com manteiga de ervas ao sofisticado arroz de pato, além de sobremesas como o pudim de pistache. Já a Ghee Banqueteria traz opções a la carte e ceias completas, com destaque para o peru ao molho champagne e sobremesas como pavlova e manjar de coco.

Para quem busca uma ceia com receitas espanholas, o restaurante Torero Valese apresenta pratos mediterrâneos como o bacalhau à espanhola e a paella mariñera. Já a Confeitaria DAMA, adoça as comemorações com sobremesas como a torta de chocolate com pistache caramelizado.

La Cura

O cardápio de Natal da rotisserie La Cura já está disponível para encomendas com assinatura do chef Ivan Santinho. Além de clássicos da data como o peru assado com manteiga de ervas e cebolinha pérola (R$ 328/kg) e o tender artesanal de leitoa caipira com cítricos e pimentas (R$ 328/kg), o arroz de pato - arroz bomba cozido no caldo com pato desfiado, calabresa curada artesanal, azeitona preta e salsa crespa, acompanhado de duas coxas com sobrecoxa confitadas (R$ 580, 1,4kg), o cuscuz paulista de camarão rosa (R$890, 2 kg) e o vinagrete de polvo com tomatinhos coloridos e chips de tubérculos (R$ 320, 600g).

Para a sobremesa, não faltam receitas de sucesso da La Cura como a torta de chocolate belga com massa de castanha do pará (R$ 345, 20cm – 8 fatias), recheio cremoso de chocolate meio amargo, praliné de castanhas e castanhas com caramelo salgado e o pudim de pistache (R$ 227, 18cm – 8 fatias). As encomendas devem ser feitas até 22 de dezembro, ou enquanto durarem os estoques, por whatsapp, para entrega ou retirada. Confira abaixo o cardápio completo, com valores e quantidades.

Ghee Banqueteria

A Ghee Banqueteria apresenta seu menu especial sob encomenda de Natal e Réveillon com opções a la carte e sugestões de ceias completas. Para começar, Seleção de pães artesanais com antepastos (R$ 390/serve até 6 pessoas), Canapé de zucchini com bavaroise de lagostins (R$ 190/20 unidades), Trufas de queijo de cabra com figo seco em crosta de castanhas (R$ 180/20 unidades). De entrada, o chef preparou sete variedades.

Para os pratos principais há opções como Peru ao molho Champagne recheado com farofa natalina de brioche e acompanhado de uvas glaçadas e passas em rama (R$ 1.800/8 kg), Tender assado ao Grand Marnier, mel e laranja confit (R$ 240/500g fatiado, R$ 480/1kg fatiado e R$ 1.500/3,5kg inteiro), Pernil suíno fatiado marinado na cachaça com ervas frescas em seu próprio molho (R$ 230/500g e R$ 460/1kg), Peito de peru fatiado glaceado em mel ao jus de tangerina (R$ 240/500g e R$ 480/1kg).

Já para os amantes de massas, o chef sugere três opções: Sorrentini de burrata com limão siciliano ao molho de tomates frescos e manjericão (R$ 195/500g e R$ 390/1kg), Gnocchi tradicional ao suave bisque de lagostins (R$ 480/1kg) e Agnolotti de alcachofra na fonduta de natas e grana padano (R$ 195/500g e R$ 390/1 kg). Para compor os sabores da mesa, há sete opções de acompanhamentos.

Para a sobremesa, opções como a Pavlova especial de Natal com compota de peras ao porto (R$ 420/serve até 8 pessoas), Manjar de coco fresco com calda de castanhas portuguesas e tâmaras (R$ 390/serve até 8 pessoas), Tiramisù de pistache (R$ 580/serve até 10 pessoas).

Para quem busca ainda mais praticidade, a Ghee Banqueteria também oferece sugestões de ceias completas para 4 a 6 pessoas (R$ 2.270) ou 12 a 15 pessoas (R$ 6.000).

As encomendas de Natal podem ser feitas até 16 de dezembro e as de Ano Novo até 26 de dezembro. Pedidos: Telefone: (11) 3208-0767 e (11)3275-0618; Whatsapp: (11) 99925-7045; E-mail: delivery@ghee.com.br e contato@ghee.com.br Entregas: São Paulo capital, interior de São Paulo e litoral de São Paulo

Torero Valese

Para celebrar o Natal, o restaurante Torero Valese oferece um menu especial com pratos mediterrâneos e a espanhóis. Em meio as opções, os destaques são o Bacalhau Gadus Morhua à Espanhola R$ 720 (preparado com batata confitada, pimentões defumados, cebola roxa e azeitonas pretas), a Paella Mariñera R$ 700 (feita com camarão rosa, lula, marisco e posta de peixe fresco), a Paella da Horta R$ 490 (100% orgânica, preparada com legumes e verduras em diversas texturas, alcachofra e aioli) e o Arroz de Pato Confit R$ 690 (com Chorizo Espanhol).

A Paella de Lula en su Tinta R$ 645 (preparada com a tinta da própria lula), a Paella Camponesa R$640 (com carne suína, frango caipira marinado, cogumelo e legumes da horta) e o Arroz de Polvo a la Mariñera R$ 720 (feito a base de azeite, alho poró, vinho branco, tomate ralado e ervas frescas) também valem a pedida.

As encomendas podem ser realizadas até 20 de dezembro, por meio do site oficial https://www.torerovalese.com.br/encomendas ou pelo WhatsApp (11) 94046-5556.

1 /8 (Ghee Banqueteria: menu especial sob encomenda de Natal e Réveillon com opções a la carte e sugestões de ceias completas)

2 /8 (Azur do Mar: cuscuz paulista de camarão (R$ 475).)

3 /8 (Adega Santiago: combo especial para delivery para duas pessoas)

4 /8 (Make Hommus. Not War: restaurante especializado em comida do Oriente Médio oferece uma ceia completa sob encomenda para o Natal.Pedro Ferrarezzi)

5 /8 (Rancho Português: destaque fica para os cinco tipos de Assados)

6 /8 (Nonna Rosa: clima natalino toma conta do restaurante italiano)

7 /8 (Torero Valese: Paella Vegetariana)

8/8 (Confeitaria DAMA: Cheesecake de tâmaras)

Make Hommus. Not War

O restaurante especializado em comida do Oriente Médio oferece uma ceia completa sob encomenda para o Natal. Na ceia de Fred Caffarena, entram em cena nove opções. Cada prato tem o seu valor separado e alguns estão disponíveis em diferentes quantidades, para abraçar os diversos grupos e famílias que se reúnem durante as festividades.

Entre as receitas, o Kibbeh aparece em duas versões: o de cordeiro com nozes e o de abóbora, recheado de muhammara – pasta de pimentão assado com nozes e romã. Já o Pastrami de cordeiro é servido com mostarda e picles. Também integram o menu o Peru alla turca, assado com ervas e melaço de uva e recheado com charutos de uva, e a Dolma de mini tomates recheados com arroz e especiarias.

Para acompanhar, o Tahdig, arroz basmati no estilo iraniano tostado com açafrão, pode ou não ganhar a adição de berries, a depender da escolha do cliente. O Hommus, tradicional pasta de grão de bico comum a tantas culturas do Oriente Médio, além de grande estrela do cardápio do restaurante, não fica de fora: para a ceia, é preparado nas versões tradicional e de pistache.

Para a sobremesa, a sugestão é a Künefe - torta de sêmola recheada com queijo e coberta com pistache e calda de açúcar. Os pedidos podem ser feitos até o dia 20 de dezembro pelo whatsapp: (11) 99176-5171. Retiradas e entregas a serem combinadas com o restaurante.

Azur do Mar

O restaurante dedicado aos peixes e frutos do mar preparou um menu especial para a ceia de Natal, com destaque para o peixe recheado (R$ 180). Entre as opções de acompanhamentos, o menu traz pedidas como o vinagrete de frutos mar (R$ 195), a farofa de banana (R$ 85 reais/kg) e o cuscuz paulista de camarão (R$ 475). Para adoçar, vale pedir o bolo de pistache e curd de yuzu (R$ 380) ou o entremet de capim santo, yuzu e uvas verdes (R$ 195). As encomendas podem ser feitas pelo WhatsApp (11) 98892-6667 e a retirada dos pedidos será feita no dia 24/12.

Serviço: Rua Pedro Cristi, 89 - Pinheiros - São Paulo/SP | Horário de funcionamento: segunda a quinta das 11h30 às 17h, sexta das 11h30 às 20h, sábado das 10h30 às 20h

Nonna Rosa

O clima natalino toma conta do restaurante italiano Nonna Rosa, que tem à frente o restaurateur Marcelo Muniz. O menu para a ceia traz opções como a salada de lentilhas com aspargos grelhados e queijo feta e o arroz com uvas passas e castanhas. Há ainda pratos principais como o lombo de bacalhau com batatas ao murro e o pernil de leitão com maçãs caramelizadas. Para a sobremesa, a casa oferece o panetone de amarena com pistache e o entremet de chocolate com namelaka de caramelo com laranja, tudo finalizado com creme aerado de avelãs. A ceia serve até quatro pessoas e sai por R$ 1.680.

Serviço: Rua Padre João Manuel, 950 - Jardim Paulista - São Paulo/SP - Fone: (11) 2369-5542 | Horário de funcionamento: segunda a quarta das 12h às 16h e 19h às 23h, quinta e sexta das 12h às 16h e 19h à 0h, sábado das 12h à 0h, domingo das 12h às 17h

Panna Cotta

O restaurante da chef Elisa Jardim já está recebendo pedidos para a ceia de Natal. A casa dedicada à alimentação saudável apresenta um cardápio completo com pratos para a ceia. Entre as opções estão o pernil assado em baixa temperatura com abacaxi grelhado (R$ 210) e o peito de peru fatiado com frutas grelhadas (R$ 295). Como guarnição, o menu traz pedidas como a salada de bacalhau com grão de bico (R$ 295) e a batata doce grelhada com páprica (R$ 120). Para adoçar a ceia, o cardápio inclui como opção de sobremesa o pudim com calda de caramelo (R$ 180). E, para deixar tudo ainda mais especial, há tortas e quiches como a de espinafre e ricota (R$ 140/kg).

Os pedidos podem ser feitos pelo WhatsApp (11) 93288-5588 com entrega para o dia 23/12 até as 17h ou no dia 24/12 até as 12h.

Serviço: Rua do Rocio, 209 - Vila Olímpia - São Paulo/SP - Fone: (11) 93288-5588 | Horário de funcionamento: segunda a sexta das 7h30 às 17h

Adega Santiago

Para a Ceia de Natal deste ano, a Adega Santiago preparou um combo especial para delivery. Serve duas pessoas e inclui: burrata artesanal com tomates braseados + croquete misto de jamón e pato (6 unidades), bacalhoada portuguesa, e dois pastéis de nata, por R$ 535. O combo estará disponível de 1º de dezembro a 24 de dezembro (até o horário do almoço). Os pedidos podem ser feitos via delivery pelo whatsapp ou retirados no próprio restaurante.

Serviço: rua Sampaio Vidal, 1.072 – Jd. Paulistano. Tel: (11) 3081-5211 (whatsapp). Shopping Cidade Jardim – 4º piso. Tels: (11) 3758-4446 (whatsapp). Rua Dr. Melo Alves, 728- Jardins. Tel: (11) 3061-3323 (whatsapp).

Rancho Português

No cardápio para o Natal, o destaque fica para os cinco tipos de Assados (preço por quilo), como o Leitão Inteiro à Moda da Bairrada (R$ 1.460, serve 8 pessoas), Lombo Recheado com Chouriço e Damasco (R$ 210), Pernil Recheado com Azeitonas e Chouriço (R$ 210), Peru (R$ 280)e Tender (R$ 310). Cada quilo acompanha um molho: Agridoce com Abacaxi (R$ 55), Agridoce com Castanhas Portuguesas (R$ 69), Agridoce com Castanha de Caju (R$ 69) e Tomate, Cebola e Pimentão (R$ 56).

A outra especialidade do Rancho é o Bacalhau (cada porção equivale até 3 pessoas) disponível em quatro versões (R$ 498): ao Forno no Azeite (Posta de bacalhau gratinada ao forno com batatas coradas, tomate em rodelas, salsinha, pimentão, ovo, alho, cebola), à Narciso (Posta de bacalhau assada na brasa, puxada no azeite, alho, cebola, salsinha e pimentões com batatas ao murro), Natas (Posta de bacalhau refogada na cebola, com batatas, molho bechamel e natas) e à Zé do Pipo (Posta de bacalhau corada, puxada na cebola e alho, coberto com purê de batatas e azeitonas, maionese, pimentão e salsinha, gratinado ao forno).

Para acompanhar os principais, diversos tipos de guarnições como Arroz com uva passas (R$ 51), Arroz com Brócolis (R$ 53), Arroz com castanhas portuguesas (R$ 69) e Farofa com bacon (R$ 51).

Os pedidos devem ser feitos pelo telefone (11) 2639-2077/ Whatsapp (11) 95393-4531) até 22/12 e retiradas no restaurante na Vila Olímpia, até às 16h de 24/12.

Confeitaria DAMA

Para complementar a ceia, a DAMA criou novas sobremesas para adoçar as festas de 2024, como o Cheesecake de Tâmaras (R$350 – 22 cm que serve até 10 pessoas; R$31 no tamanho individual), com base de biscoito, coberta por uma fina camada de pasta de tâmara, finalizado com creme de tâmaras; a Mousse de Champagne com Frutas Vermelhas (R$ 350 - 22 cm), com base de biscuit de champagne com framboesa, entremet de mousse de champagne com creme de frutas vermelhas, fina camada de geleia de frutas vermelhas e joconde de pistache; a Torta de Chocolate com Pistache Caramelizado (R$ 265 – 22 cm e serve até 8 pessoas; R$ 27 no tamanho individual), com base de chocolate, ganache de chocolate, caramelo e pistache caramelizado; a Torta de Laranja com Caramelo Salé (R$ 265 – 22cm; R$ 27 individual), que reúne ganache de laranja com caramelo e flor de sal, e é finalizada com chantilly de mascarpone, mirtilo e laranja; e a Buche de Frutas Secas (R$ 320 com 1,2kg), em massa com macedônia de frutas italianas, cereja em calda, amêndoas e especiarias, finalizada com blend de chocolate, amêndoas laminadas e cerejas em calda.

Receitas de sucesso de outros anos também retornam ao cardápio especial como a Torta Financier com Frutas Vermelhas (R$ 240 - 22cm; R$ 27 - tamanho individual), com massa de farinha de amêndoas e doce de leite, assada com frutas vermelhas e finalizada com amêndoas filetadas; a Árvore DAMA (R$ 330 – 800 gramas), feita de massa choux, recheada de brigadeiro; a Mini Árvore de Pistache (R$ 32), um bolo de pistache, recheado com brigadeiro de pistache, com decoração especial de Natal; entre outras opções.

As encomendas para o Natal podem ser feitas até 20 de dezembro, enquanto para o Ano Novo os pedidos devem ser feitos até o dia 29 de dezembro. E-commerce: https://www.confeitariadama.com.br/