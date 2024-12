B3 e Tesouro lançam cartão pré-pago que permite dar título público de presente

A B3 e Secretaria do Tesouro Nacional lançaram nesta segunda-feira, 16, o Gift Card B3, um cartão pré-pago que pode ser usado na compra de títulos públicos negociados no Tesouro Direto. “Em meio aos festejos natalinos, a novidade surge como alternativa de presente e integra o rol de soluções inovadoras para investidores pessoas físicas.”

O cartão está disponível no site do Tesouro Direto e para comprar é necessário ser maior de 18 anos. Estão à disposição todos os papéis que integram o Programa: Tesouro Selic, Tesouro IPCA+, Tesouro Prefixado, Tesouro Educa+ e Tesouro RendA+.

O comprador deverá escolher um título como sugestão de investimento e informar o nome, e-mail e/ou telefone do beneficiário, realizando o pagamento via Pix.

Limite de R$ 1 mil

Haverá valores predefinidos para aquisição do Gift Card B3, com limite de R$ 1 mil para compras diárias e de R$ 5 mil no acumulado do mês.

A bolsa faz a emissão do cartão-presente e atua como depositária do valor escolhido, até que seja resgatado.

O beneficiário do Gift Card B3 receberá um e-mail ou SMS com instruções de uso do crédito, que é pessoal e intransferível.

Para resgatá-lo, precisará ter conta em uma das corretoras habilitadas, cuja relação se encontra no FAQ do site indicado, e acessar o portal do Tesouro Direto para informar o código de ativação (token) do produto. Nesse processo, caso queira, será possível trocar o título público recebido como presente.

“A STN e a B3 lançam o primeiro Gift Card de investimentos no país para fomentar a entrada de novos investidores no Programa Tesouro Direto”, diz Felipe Paiva, diretor de Relacionamento com Clientes, Pessoa Física e Educação Financeira da B3.

"Essa inovação do programa é mais um passo significativo nas transformações que implementamos nos últimos dois anos, sempre com o objetivo de criar um ambiente cada vez mais favorável à cultura de investimentos no Brasil. Nosso compromisso é tornar o processo de investir não só mais acessível, mas mais simples e eficiente. O Gift Card é a expressão desse esforço”, afirma o Secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron.