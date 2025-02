Quanto custa viajar para Santiago, no Chile?

Santiago, capital do Chile, é uma cidade vibrante localizada no coração do país, cercada pela majestosa Cordilheira dos Andes. Conhecida por sua rica cultura, gastronomia diversificada e proximidade com vinícolas renomadas, a cidade atrai turistas o ano todo.

A alta temporada ocorre durante o inverno, de junho a setembro, quando os visitantes buscam as estações de esqui. Já a baixa temporada vai de março a maio e de setembro a novembro, períodos com clima ameno e menor fluxo turístico.

Conheça mais sobre o destino e veja quanto economizar para viajar até lá. As informações são do site Viaje na Viagem.

Quanto custa ficar sete dias em Santiago?

Antes de fazer as malas, é indicado fazer um planejamento financeiro. Para uma estadia de sete dias, os principais gastos incluem:

Hospedagem : Hotéis três estrelas em áreas centrais, como Providência ou Bellavista, têm diárias entre R$ 200 e R$ 500. Assim, para sete noites, o custo varia de R$ 1.400 a R$ 3.500.

Alimentação : Refeições em restaurantes locais custam em média R$ 50 por pessoa. Considerando três refeições diárias, o gasto semanal fica entre R$ 1.050 e R$ 2.100 .

Passeios pagos : Visitas a atrações como o Cerro San Cristóbal e o Museu Chileno de Arte Pré-Colombiana têm ingressos que variam de R$ 20 a R$ 50. Estimando duas atrações pagas por dia, o total para a semana seria de R$ 280 a R$ 700.

Compras: Destine um valor adicional para compras pessoais, lembrando que produtos importados podem ser mais caros devido a impostos locais.

Somando todos os gastos, uma viagem econômica para a capital chilena fica em torno de R$ 3.170, porém quem preferir fazer um passeio mais luxuoso pode acabar desembolsando valores acima de R$ 8.000. Essa média de preços desconsidera o custo das passagens aéreas.

Qual o preço de uma viagem para Santiago?

Por falar em passagens, quem quer conhecer o local pode escolher voos de ida e volta do Brasil. Algumas cidades que oferecem voos diretos são São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Os valores variam conforme a cidade de origem e a antecedência da compra, mas em média oscilam entre R$ 1.500 e R$ 2.500.

Passeios próximos a Santiago: quanto custa?

Outros gastos que podem entrar na conta final são as entradas para conhecer as famosas vinícolas da região. As mais renomadas custam entre R$ 150 e R$ 300 por pessoa, incluindo degustações..

Já quem quiser conhecer a cidade colorida de Valparaíso, que fica a aproximadamente 120 km de Santiago, pode comprar excursões de um dia. Os valores oscilam entre R$ 200 e R$ 400, dependendo do pacote.

E os gratuitos?

Santiago também oferece várias opções gratuitas para quem quer passear sem gastar muitos pesos. As principais são:

Cerro Santa Lucía : Localizado no centro da cidade, esse morro histórico oferece uma vista panorâmica incrível de Santiago. O acesso é gratuito e ideal para um passeio ao final da tarde.

Cerro San Cristóbal (subida a pé) : A entrada no Parque Metropolitano é gratuita, permitindo a subida a pé ou de bicicleta até o topo, onde se encontra o Santuário da Imaculada Conceição. O funicular e o teleférico são pagos, mas a caminhada é uma ótima experiência.

Museu da Memória e dos Direitos Humanos : Com entrada livre, esse museu narra a história do período da ditadura militar no Chile (1973-1990), sendo um local de reflexão histórica e cultural.

Palácio de La Moneda (visita guiada) : O palácio presidencial oferece visitas guiadas gratuitas, que podem ser agendadas online. Uma oportunidade para conhecer a história política do país.

Feira de Artesanato de Los Dominicos : Embora os produtos à venda tenham custo, a visita a essa vila de artesãos é gratuita e proporciona um mergulho na cultura local.

Barrio Lastarria : Caminhar por esse bairro boêmio é uma experiência em si. As ruas de paralelepípedos abrigam livrarias, cafés charmosos e exposições artísticas a céu aberto.

Troca da Guarda no Palácio de La Moneda: Esse evento tradicional acontece em dias alternados, às 10h (segunda a sábado) e às 11h (domingo). A cerimônia militar atrai muitos visitantes.

Dicas para economizar na viagem para a cidade

Para gastar menos dinheiro e ainda assim aproveitar o passeio, o turista pode optar pelo transporte público. Tanto o metrô e os ônibus locais são eficientes e mais econômicos que táxis ou serviços de transporte por aplicativo.

Para se alimentar, prefira refeições em mercados municipais ou feiras de rua, onde os preços são mais acessíveis. A comida do centro da cidade além de saborosa é farta e uma refeição pode servir até duas pessoas.

Por que você deve saber disso?

Planejar financeiramente sua viagem a Santiago é essencial para evitar surpresas e garantir uma experiência agradável. Conhecendo os custos médios e opções de economia, você poderá aproveitar ao máximo tudo o que a capital chilena oferece, alinhando suas expectativas ao seu orçamento.