Foz do Iguaçu: preços, pontos turísticos e mais

Localizada no extremo oeste do Paraná, Foz do Iguaçu é internacionalmente reconhecida por suas deslumbrantes Cataratas do Iguaçu, uma das Sete Maravilhas Naturais do Mundo. Além delas, a cidade oferece uma variedade de atrações turísticas para os visitantes, como o Parque das Aves e a Usina Hidrelétrica de Itaipu.

Quem quiser conhecer a região, deve saber que a alta temporada ocorre entre dezembro e fevereiro, coincidindo com as férias escolares e o verão brasileiro, quando os preços naturalmente ficam mais elevados. Já a baixa temporada vai de março a junho e de agosto a novembro, períodos em que o clima é mais ameno e as tarifas de hospedagem e passeios são mais acessíveis.

Conheça mais sobre a cidade e veja como se programar para conhecê-la. Os valores são baseados no site Viaje na Viagem, mas podem sofrer alteração ao longo do tempo, por isso é importante conferi-los no site oficial de cada atração.

Quanto custa uma viagem de sete dias para Foz do Iguaçu?

Independentemente do período de estadia, é preciso considerar que os custos variam conforme o tipo de hospedagem, alimentação e passeios escolhidos.

Em hotéis econômicos, as diárias começam em R$ 50, enquanto estabelecimentos de categoria média cobram entre R$ 150 e R$ 300 por noite. Ficando sete dias em um hotel de R$ 150 por noite, o custo total da hospedagem seria de R$ 1.050.

Para alimentação, refeições em restaurantes locais custam cerca de R$ 40 cada. Para três refeições diárias ao longo de sete dias, o gasto estimado seria de pelo menos R$ 840 por pessoa.

Os ingressos para os principais pontos turísticos têm os seguintes preços:

Cataratas do Iguaçu (lado brasileiro)

Trata-se de um conjunto com 275 quedas d'água situadas no Parque Nacional do Iguaçu, considerado Patrimônio Natural da Humanidade pela UNESCO. O ingresso para o parque custa R$ 80 por pessoa. O horário de funcionamento é das 8h às 16h, diariamente. Recomenda-se a compra antecipada dos ingressos para evitar filas.

Parque das Aves

Abriga mais de 1.300 aves de 150 espécies diferentes. Os visitantes podem caminhar por trilhas em meio à mata e entrar em viveiros para interagir com os animais. O ingresso custa R$ 60 por pessoa. O parque funciona diariamente, das 8h30 às 17h.

Usina Hidrelétrica de Itaipu

Uma das maiores hidrelétricas do mundo em produção de energia, oferece diversos passeios, sendo o mais popular a Visita Panorâmica, que permite visualizar a grandiosidade da barragem. O ingresso para essa visita custa R$ 42 por pessoa. Há também opções de passeios noturnos e técnicos, com valores diferenciados. As visitas ocorrem diariamente, com horários variados conforme o tipo de passeio escolhido.

Marco das Três Fronteiras

É um obelisco que marca o ponto de encontro entre Brasil, Argentina e Paraguai. O local oferece uma vista panorâmica dos rios Iguaçu e Paraná, além de apresentações culturais e opções gastronômicas. O ingresso custa R$ 38 por pessoa. O espaço funciona diariamente, das 14h às 22h.

Templo Budista Chen Tien

Proporciona vistas panorâmicas de Foz do Iguaçu e Ciudad del Este. O local abriga mais de 120 estátuas budistas e belos jardins, oferecendo um ambiente de paz e reflexão. A entrada é gratuita. O templo está aberto de terça a domingo, das 9h30 às 16h30.

Macuco Safari

Oferece um emocionante passeio de barco que leva os visitantes até a base das cataratas, o que pode ser chamada de uma experiência única e molhada. O ingresso custa R$ 250 por pessoa. O passeio ocorre diariamente, com saídas a cada 15 minutos, das 9h às 17h.

Passeio de Helicóptero sobre as Cataratas

Outra forma inesquecível de apreciar as cataratas é por meio de um voo panorâmico de helicóptero. O passeio dura cerca de 10 minutos e oferece vistas deslumbrantes das quedas d'água. O valor é de R$ 735 por pessoa. Os voos são realizados diariamente, das 9h às 17h.

Dreamland - Museu de Cera

Apresenta mais de 100 réplicas de personalidades famosas em cenários temáticos. É uma atração divertida para todas as idades. O ingresso custa R$ 80 por pessoa. O museu funciona diariamente, das 8h às 18h.

Vale dos Dinossauros

Parte do complexo Dreamland, exibe réplicas animatrônicas em tamanho real de diversas espécies de dinossauros, proporcionando uma viagem ao passado pré-histórico. O ingresso custa R$ 60 por pessoa. A atração está aberta diariamente, das 8h às 18h.

Blue Park

É um parque aquático com diversas atrações, incluindo uma praia termal com ondas artificiais. É ideal para famílias e grupos em busca de diversão aquática. O ingresso varia conforme a temporada, com preços a partir de R$ 150 por pessoa. O parque funciona de quinta a terça, das 10h às 17h.

Yup Star Foz - Roda Gigante

É uma roda-gigante que oferece vistas panorâmicas da cidade e das paisagens ao redor. Cada volta dura aproximadamente 20 minutos, e é considerada uma experiência relaxante e visualmente deslumbrante. O ingresso custa R$ 70 por pessoa. A atração opera diariamente, das 14h às 21h.

Quais são os passeios gratuitos em Foz do Iguaçu?

Além das atrações pagas, a cidade também oferece passeios sem custo, ideais para quem quer economizar:

Mesquita Omar Ibn Al-Khattab : um dos principais símbolos da comunidade muçulmana na cidade. É possível fazer visitas guiadas gratuitas, mas é recomendável agendar com antecedência;

: um dos principais símbolos da comunidade muçulmana na cidade. É possível fazer visitas guiadas gratuitas, mas é recomendável agendar com antecedência; Feirinha da JK : realizada aos fins de semana, oferece artesanato e comida típica;

: realizada aos fins de semana, oferece artesanato e comida típica; Ecomuseu de Itaipu: apresenta a história da construção da Usina Hidrelétrica de Itaipu, além de exposições sobre a fauna, flora e cultura da região. O museu conta com réplicas, painéis interativos e uma maquete gigante da usina, e a ideia é que seja um passeio educativo e interessante para todas as idades. A entrada é gratuita às quartas-feiras, e nos demais dias o ingresso custa R$ 18. O espaço funciona de terça a domingo, das 10h às 17h;

apresenta a história da construção da Usina Hidrelétrica de Itaipu, além de exposições sobre a fauna, flora e cultura da região. O museu conta com réplicas, painéis interativos e uma maquete gigante da usina, e a ideia é que seja um passeio educativo e interessante para todas as idades. O espaço funciona de terça a domingo, das 10h às 17h; Trilha do Poço Preto: localizada dentro do Parque Nacional do Iguaçu, a trilha tem cerca de 9 km e pode ser percorrida a pé ou de bicicleta. A trilha é gratuita para quem já está dentro do parque, sendo necessário apenas o ingresso de entrada para as Cataratas do Iguaçu.

Quais passeios próximos valem a pena e quanto custam?

Quem deseja explorar além de Foz do Iguaçu tem boas opções nas cidades vizinhas, como as vinícolas na Argentina. Em Puerto Iguazú, há opções que oferecem degustações e tours. O preço médio de uma visita guiada é R$ 150 por pessoa.

Já a Ciudad del Este, no Paraguai, é uma boa opção para quem deseja fazer compras. Conhecida pelo comércio, tem preços atrativos para eletrônicos, perfumes e roupas. O transporte de Foz do Iguaçu até lá custa a partir de R$ 10 de ônibus.

Quanto custa a passagem para Foz do Iguaçu?

Foz do Iguaçu tem um aeroporto com voos diretos de cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba. O preço da passagem aérea de ida e volta varia entre R$ 600 e R$ 1.200, dependendo da antecedência da compra.

Como economizar na viagem para Foz do Iguaçu?

Para reduzir os custos da viagem, algumas estratégias podem ajudar:

Reservar hospedagem com antecedência para garantir melhores preços;

para garantir melhores preços; Comer em restaurantes frequentados por moradores locais , que costumam ter valores mais acessíveis;

, que costumam ter valores mais acessíveis; Utilizar transporte público ou apps de transporte para economizar nos deslocamentos;

para economizar nos deslocamentos; Aproveitar os passeios gratuitos e buscar promoções para ingressos de atrações pagas.

Por que você deve saber disso?

Ter um planejamento financeiro detalhado ajuda a evitar gastos inesperados e permite aproveitar a viagem sem preocupações. Conhecendo os valores médios, o visitante pode ajustar seu orçamento para garantir uma experiência completa em Foz do Iguaçu.