Quanto custa viajar para Berlim?

Berlim, capital da Alemanha, é uma das cidades mais fascinantes e históricas da Europa. Localizada no nordeste do país, é famosa pela sua história marcante, especialmente em relação à Segunda Guerra Mundial e à Guerra Fria.

Entre suas atrações mais relevantes estão o Muro de Berlim — que dividiu a cidade em duas na época da Guerra Fria — a Porta de Brandemburgo, o Reichstag e a Ilha dos Museus. Além deles, no entanto, a cidade também é conhecida por sua vibrante cena cultural, que inclui teatros, galerias de arte e uma vida noturna animada.

Quem quiser conhecer a cidade, deve saber que a melhor época para visitá-la depende do seu orçamento; durante o verão, entre junho e agosto, as temperaturas são agradáveis, mas também é quando a cidade recebe mais turistas, elevando os preços.

A baixa temporada vai de novembro a março, quando o clima é frio, mas os preços caem significativamente.

Quanto custa ficar sete dias em Berlim?

O custo de uma viagem de sete dias depende de vários fatores, incluindo o tipo de hospedagem, alimentação e passeios. Considerando uma viagem de custo moderado, o valor médio diário para uma pessoa seria:

Hospedagem : Hotéis 2 estrelas podem ser encontrados a partir de R$ 200 por noite, enquanto hotéis 3 estrelas variam de R$ 300 a R$ 450. Hostels e acomodações mais simples podem ser opções mais baratas, a partir de R$ 150 por noite.

Alimentação : Refeições em restaurantes econômicos custam cerca de R$ 40 a R$ 80 por pessoa, enquanto restaurantes de médio porte podem cobrar de R$ 90 a R$ 150 por refeição. Se optar por mercados e lanchonetes, o custo pode ser mais baixo, cerca de R$ 30 por refeição.

Passeios pagos : A entrada para atrações como o Museu Pergamon custa cerca de R$ 50, o Reichstag (que possui entrada gratuita, mas é necessário agendar) pode gerar custos adicionais dependendo do acesso a áreas especiais, e um passeio de barco pelo rio Spree pode custar em torno de R$ 80.

Compras: Berlim é excelente para compras, com opções para todos os bolsos. Lembrancinhas e souvenirs podem variar de R$ 20 a R$ 150, dependendo do item.

Com esses valores em mente, uma viagem de sete dias em Berlim pode custar entre R$ 3.000 e R$ 6.000 por pessoa, considerando um estilo de viagem intermediário. Claro que isso pode variar bastante conforme a escolha de passeios e acomodação.

Passeios gratuitos para fazer em Berlim

Berlim também oferece muitas opções de passeios gratuitos, o que pode ajudar a reduzir o custo da viagem. Alguns dos principais passeios gratuitos incluem:

Porta de Brandemburgo : Um dos marcos mais icônicos da cidade, a Porta de Brandemburgo pode ser visitada gratuitamente e é perfeita para fotos.

Memorial do Holocausto : O Memorial aos Judeus Mortos da Europa, também conhecido como Memorial do Holocausto, é outro ponto turístico gratuito e de grande importância histórica.

Muro de Berlim : Visite o East Side Gallery, uma parte do Muro de Berlim que foi transformada em uma galeria de arte ao ar livre. A entrada é gratuita.

Parques e praças: A cidade oferece diversos espaços ao ar livre, como o Tiergarten, um grande parque no centro, e a Praça Gendarmenmarkt, uma das mais bonitas.

Os melhores dias para fazer esses passeios gratuitos são durante a semana, quando há menos turistas, e o clima é mais ameno, o que torna as caminhadas mais agradáveis.

Passeios próximos a Berlim: quanto custa?

Embora Berlim tenha uma oferta rica de atrações, há também muitos destinos interessantes nas proximidades. Alguns dos principais passeios incluem:

Potsdam : A cerca de 45 minutos de trem de Berlim, Potsdam é famosa pelos palácios, incluindo o Palácio de Sanssouci. O custo do trem de ida e volta é em torno de R$ 40 a R$ 60, e a entrada no Palácio de Sanssouci custa cerca de R$ 50.

Dresden: A cidade histórica de Dresden, a 2 horas de Berlim, é famosa pela sua arquitetura barroca. O custo médio do trem é de R$ 100 a R$ 150, e a entrada para o Palácio Zwinger pode variar de R$ 50 a R$ 80.

Qual o preço de uma viagem para Berlim?

O custo da viagem pode encarecer de acordo com o valor das passagens aéreas. Estas, por sua vez, oscilam de preço de acordo com a época do ano e a cidade de origem.

Para voos saindo de São Paulo, o custo médio de uma passagem de ida e volta é de R$ 3.000 a R$ 7.500, dependendo da antecedência da compra e da temporada.

Como não há voos diretos para lá, é comum fazer escalas em cidades como Frankfurt, Lisboa ou Madri. A duração total do voo, incluindo as paradas, pode variar entre 14 e 18 horas.

Dicas para economizar na viagem para a cidade

Gastar em euro ou dólar ajuda a encarecer a viagem, por isso algumas dicas para economizar no passeio são essenciais. Veja:

Compre passagens com antecedência : As passagens aéreas tendem a ser mais baratas se compradas com 2 a 3 meses de antecedência, especialmente se você viajar na baixa temporada;

Use transporte público : O transporte público em Berlim é eficiente e barato. Você pode comprar passes de transporte que oferecem viagens ilimitadas por vários dias, economizando no custo do transporte;

Coma como um local : Evite restaurantes turísticos caros e experimente as opções de comida local em mercados e praças, que oferecem refeições saborosas e mais acessíveis;

Aproveite atrações gratuitas: A cidade tem muitos museus e pontos turísticos gratuitos, que são opções perfeitas para economizar.

Por que você deve saber disso?

Entender os custos envolvidos em uma viagem a Berlim é essencial para um planejamento financeiro eficiente, especialmente quando se deseja aproveitar ao máximo a cidade sem ultrapassar o orçamento.

Preparando-se com antecedência, é possível desfrutar de tudo o que essa cidade fascinante tem a oferecer, enquanto mantém o controle sobre os custos da viagem.