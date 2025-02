Gramado: preços, pontos turísticos e mais

Localizada na Serra Gaúcha, a cidade de Gramado é conhecida por sua arquitetura que lembra as construções europeias, clima ameno e eventos culturais de destaque, como o Festival de Cinema e o Natal Luz.

A cidade oferece uma variedade de atrações turísticas, desde parques naturais até museus temáticos, tornando-se um destino procurado por visitantes de todas as idades e em todas as estações do ano. Para conhecê-la, no entanto, convém fazer um planejamento prévio, pois os preços na alta temporada costumam ser altos. Conheça mais do destino e veja como se preparar para visitá-lo. Os valores citados seguem como referência o site Viaje na Viagem.

Como chegar até Gramado?

Embora Gramado não tenha aeroporto, é possível chegar à cidade partindo de São Paulo por diferentes meios de transporte.

[grifar]A opção mais rápida é voar até o Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, com passagens aéreas variando entre R$ 500 e R$ 2.500, dependendo da antecedência e da companhia aérea. Da capital gaúcha, há ônibus regulares para Gramado, com tarifas em torno de R$ 70. Outra alternativa é voar para Caxias do Sul, que está mais próxima de Gramado, porém com menor oferta de voos.

Quem preferir viajar de ônibus diretamente de São Paulo, as passagens custam entre R$ 240 e R$ 300, com duração média de 22 horas de viagem. Já de carro, o trajeto de aproximadamente 1.120 km pode ser percorrido em cerca de 12 horas, considerando gastos com pedágios e combustível. Os valores podem variar de acordo com a cidade de partida.

Principais pontos turísticos de Gramado

Quem visita a cidade, precisa dedicar um tempo para visitar seus principais pontos turísticos. São eles:

Rua Coberta : um charmoso boulevard repleto de lojas e restaurantes, ideal para passeios a qualquer hora do dia. A entrada é gratuita;

Lago Negro : lago artificial cercado por árvores importadas da Floresta Negra alemã, oferecendo passeios de pedalinho e trilhas para caminhadas. Ideal para os amantes da natureza. A entrada no parque é gratuita, já o passeio de pedalinho custa R$ 40 para até dois adultos no modelo cisne e R$ 50 no modelo caravela para adultos e crianças. Idosos acima de 60 anos pagam meia entrada;

Mini Mundo : parque com réplicas em miniatura de construções famosas, encantando visitantes de todas as idades. O ingresso custa R$ 58 para adultos e R$ 29 para crianças de 2 a 12 anos;

Igreja Matriz São Pedro : conhecida como "Igreja de Pedra", destaca-se por sua arquitetura e vitrais coloridos. A visitação é gratuita

Snowland: parque temático de neve indoor, proporcionando experiências de esportes de inverno durante todo o ano. Os ingressos estão disponíveis a partir de R$ 121 por pessoa.

Os valores mencionados podem variar conforme a temporada e promoções vigentes. Recomenda-se verificar os preços atualizados nos sites oficiais das atrações antes da visita.

Passeios gratuitos para fazer em Gramado

Além dessas atrações, a cidade também oferece diversas atrações sem custo, ideais para quem deseja economizar ainda mais no roteiro. Veja algumas opções:

Praça das Etnias : espaço que celebra as culturas dos imigrantes, com casas típicas e feiras de artesanato;

Rua Torta : rua sinuosa que rende belas fotos e é ponto turístico popular;

Pórtico de Entrada : marco arquitetônico que simboliza a entrada da cidade, ótimo para registros fotográficos;

Feiras e eventos ao ar livre: dependendo da época, é possível aproveitar apresentações culturais e feiras gastronômicas sem custo.

Quanto custa ficar sete dias em Gramado?

Além de analisar os custos com passeios e atrações turísticas, para calcular a despesa com a viagem é preciso considerar os gastos com alimentação, transporte, estadia, entre outros.

As opções de hospedagem vão desde pousadas econômicas, com diárias a partir de R$ 150, até hotéis de luxo, no qual os valores podem ultrapassar R$ 1.000 por noite.

Em alimentação, restaurantes self-service oferecem refeições por cerca de R$ 30, enquanto estabelecimentos mais sofisticados podem cobrar acima de R$ 100 por pessoa.

Os passeios pagos, como entradas em parques temáticos e museus, têm preços que variam entre R$ 50 e R$ 200 por atração. Considerando também gastos com transporte local e compras, uma viagem de sete dias pode custar entre R$ 3.000 e R$ 10.000 por pessoa, dependendo das escolhas individuais.

Quanto custa visitar o Natal Luz de Gramado

Quem planeja viajar para ver o Natal Luz — um dos eventos mais importantes da cidade — que acontece entre novembro e janeiro, deve preparar os bolsos. Nessa época, os preços aumentam e ainda é necessário arcar com os ingressos para os espetáculos principais cujos valores variam de R$ 150 a R$ 300 por pessoa, dependendo do setor escolhido.

Além dos shows pagos, a cidade se enfeita com decorações natalinas e oferece diversas atrações gratuitas durante o período festivo.

Dicas para economizar na viagem para a cidade

Para tornar o passeio mais barato, é indicado apostar em algumas dicas:

Planeje com antecedência : reservas antecipadas podem garantir melhores preços em hospedagem e também em transporte — principalmente me passagens de avião.

Visite fora da alta temporada : os meses de baixa temporada oferecem tarifas mais acessíveis e atrações menos concorridas. São ideias para quem não deseja ver o Natal Luz e quer apostar em outros passeios;

Aproveite atrações gratuitas : inclua no roteiro os passeios sem custo para equilibrar o orçamento.

Considere hospedagens alternativas: além dos hotéis tradicionais, há hostels e aluguel de apartamentos que podem ser mais econômicos.

Por que você deve saber disso?

Conhecer os custos e as opções de atrações em Gramado é essencial para planejar uma viagem que atenda às suas expectativas e ao seu orçamento. Com informações detalhadas, é possível aproveitar ao máximo o que a cidade oferece, equilibrando experiências inesquecíveis com gastos conscientes.