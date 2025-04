GMT-Master II, Oyster Perpetual, Datejust: os outros lançamentos da Rolex em Genebra

GENEBRA. O grande lançamento da Rolex no Watches & Wonders, o maior evento do mundo da relojoaria, foi o Land-Dweller. Mas a marca da coroa apresentou outras novidades no evento que acontece em Genebra, entre os dias 1 e 7 de abril. Confira a seguir.

Oyster Perpetual GMT-Master II

A Rolex estreia o seu primeiro mostrador em cerâmica de alta tecnologia no Oyster Perpetual GMT-Master II, aqui numa modalidade em ouro branco de 18 quilates. De cor verde, este novo componente Cerachrom faz sua estreia no modelo com coroa de corda no lado esquerdo da caixa e janela de data às 9 horas.

O mostrador Cerachrom apresenta um verde idêntico ao da metade inferior do disco de luneta Cerachrom bicolor verde e preto que equipa o relógio. O bracelete Oyster vem com um fecho de segurança Oysterlock. A caixa tem 40 milímetros e a estanqueidade é de 100 metros.

O calibre é o 3285, que permite mostrar a data e um segundo fuso horário no formato 24 horas, além das horas, dos minutos e dos segundos. Tal como todos os relógios Rolex, o Oyster Perpetual GMT-Master II possui a certificação de Cronometro Superlativo.

No Brasil, o preço é 373.550 reais

Oyster Perpetual

A Rolex não esqueceu sua linha de entrada nessa edição do Watches & Wonders. A coleção Oyster Perpetual vem com mostradores laqueados em tons pastéis suaves e leves. Com os nomes lavender, bege e pistachio, esses novos mostradores laqueados também se destacam por seu acabamento fosco.

A oferta de cores varia de acordo com o tamanho da caixa. O mostrador laqueado fosco lavender está disponível no relógio de 28 milímetros, e o mostrador laqueado fosco bege, no de 36. O mostrador laqueado fosco pistachio aparece no Oyster Perpetual 41.

O Oyster Perpetual 28 é equipado com o calibre 2232, com reserva de marcha de 55 horas, enquanto o Oyster Perpetual 36 e o Oyster Perpetual 41 vêm com o calibre 3230, com reserva de marcha de 70 horas. Como todos os relógios Rolex, os modelos Oyster Perpetual recebem a certificação Cronômetro Superlativo. A estanqueidade é de 100 metros.

Os preços no Brasil vão de 46.250 reais para o tamanho de 28 milímetros e 53.050 para o de 41 milímetros.

Rolex Oyster Perpetual: mostradores em tons suaves (Rolex/Divulgação)

Perpetual 1908

Já era esperado algum novo modelo do dress watch lançado em 2023. Desta vez, o Perpetual 1908 vem inteiramente em ouro amarelo 18 quilates. Uma diferença é a nova pulseira de sete fileiras chamada Settimo, de elos muito pequenos, mais confortável e elegante.

Trata-se de primeira metálica concebida especialmente para o 1908. Vem equipada com um fecho Crownclasp invisível e evoca pulseiras de inspiração joalheira de certos relógios antigos. Dessa maneira, ela captura o espírito original do 1908, concebido como uma homenagem à tradição relojoeira.

Na caixa de 39 milímetros, com mecanismo automático 7140, resistência à agua de arte 50 metros e 66 horas de reserva de marcha.

No Brasil, vai custar 279 mil reais.

Rolex Perpetual 1908: em ouro e com nova pulseira (Rolex/Divulgação)

Oyster Perpetual Datejust 31

O novo Oyster Perpetual Datejust 31 traz um mostrador vermelho ombré. A ideia, segundo a Rolex, é fazer uma sutil transição entre a luminosidade de seu centro e a noite escura de seu contorno. Esse jogo entre claro e escuro é realçado pelo brilho de diamantes sobre a luneta e o mostrador.

É a primeira vez que a Rolex oferece um mostrador dessa cor produzido usando a técnica PVD (Physical Vapour Deposition, depósito físico em fase de vapor), uma tonalidade particularmente difícil de obter por meio desse processo. Esse mostrador é exclusivo no Datejust 31 em ouro amarelo 18 quilates.

Os índices são cravejados de diamantes e a pulseira é President. Com caixa de 31 milímetros, mecanismo automático 2236, com 550 horas de reserva de marcha.

O preço no Brasil é 386 mil reais.

Oyster Perpetual Cosmograph Daytona

As atualizações de modelos muitas vezes acontecem somente pela cor do mostrador, como é o caso do Oyster Perpetual. O Cosmograph Daytona, cronógrafo com inspiração no mundo das corridas, vem agora disponível com um mostrador laqueado azul-turquesa combinado com totalizadores em preto vivo.

Segundo a marca da coroa, a intensidade dos tons combina-se com a preciosidade da caixa em ouro amarelo 18 quilates e com a tecnicidade da pulseira Oysterflex para oferecer uma configuração mais fresca.

Outros relógios com novas cores são o GMT-Master II em ouro Everose 18 quilates com disco de luneta Cerachrom em cerâmica marrom e preta, a partir de agora com um mostrador de olho de ferro, uma rocha metamórfica, e o Sky-Dweller, que combina pela primeira vez duas cores emblemáticas da marca, ao mesclar um mostrador verde vivo, acabamento Sun, com uma caixa em ouro amarelo 18 quilates.

O Cosmograph Daytona segue com 40 milímetros e o movimento automático é o 4131.

O preço no Brasil é 289.800 reais.

* O jornalista viajou a concite do Watches & Wonders