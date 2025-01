A Zenith inicia as comemorações de 160 anos na LVMH Watch Week

NOVA YORK. Neste ano algumas importantes manufaturas relojoeiras celebram aniversários de datas redondas. Uma delas é a Zenith, marca suíça com muita tradição em cronógrafos, que completa 160 anos de idade. As comemorações começaram na LVMH Watch Week, evento do grupo que acontece entre os dias 21 e 24 de janeiro em Nova York.

A marca apresentou duas novidades para marcar esse momento. O primeiro modelo escolhidos para esse início de temporada de celebrações é uma ousada versão arco-íris do Chronomaster Sport. Não é tão comum juntar em uma mesma peça o estilo essencialmente esportivo de um cronógrafo com pedras preciosas coloridas. Mas foi isso o que a Zenith apresentou mais uma vez no evento de Nova York

A colorida versão do Chronomaster Sport vem em caixa de ouro branco de 18 quilates. Essa nova peça pode ser considerada uma continuação da versão de ouro rosa cravejada com diamantes lapidação baguette, espinélios e safiras apresentada no ano passado.

Safiras alternadas com diamantes

Nesta versão, a caixa do Chronomaster Sport de 41 milímetros vem com bezel cravejado no estilo arco-íris com 50 pedras preciosas em lapidação baguette. Para alternar o estilo e preservar a legibilidade, uma paleta brilhante e colorida de 40 safiras é alternada com 10 diamantes lapidação baguette. Ou seja, um diamante a cada quatro safiras.

Sob o cristal de safira, o mostrador laqueado apresenta contadores tricolores sobrepostos às 3, 6 e 9 horas. Os índices são de safira. Foram cravejados sobre uma superfície de cor preta intensa, como um pano de fundo neutro para que as joias possam brilhar.

Para melhorar a legibilidade no escuro, os ponteiros das horas e dos minutos facetados incorporam Super-LumiNova. A linha Chronomaster Sport, resultado de 55 anos de aperfeiçoamento do El Primero, o primeiro calibre de cronógrafo automático de alta frequência do mundo, está equipada com uma versão desse lendário movimento, o El Primero 3600.

Com carga bidirecional, o mecanismo automático tem reserva de marcha de 60 horas. Sua magnífica arquitetura é visível através do fundo de caixa de safira, que revela uma roda de pilares azul e uma massa oscilante com a estrela de cinco pontas ZENITH.

Com sua presença deslumbrante no pulso, o ZENITH Chronomaster Sport Rainbow apresenta uma pulseira integrada de ouro branco polido e escovado de três elos, com duplo fecho desdobrável de segurança. I preço no mercado americano é de 112 mil dólares.

Importância histórica da Zenith

Desde sua fundação em 1865, a Zenith se tornou a primeira manufatura relojoeira suíça integrada verticalmente. Seus relógios acompanharam recordes, como o voo de Louis Blériot através do Canal da Mancha e o salto livre estratosférico de Felix Baumgartner.

A Zenith investe no público feminino. A marca criou a plataforma Dreamhers, em que as mulheres compartilham experiências e inspirem outras a realizar seus sonhos.

A marca usa movimentos internos em suas peças. O El Primero, criado em 1969, foi o primeiro calibre de cronógrafo automático do mundo. A Zenith já forneceu movimentos para muitas marcas, inclusive a Rolex, e agora se prepara para fabricar calibres para outras marcas da LVMH, como estratégia do grupo.

Zenith Defy Skyline: movimento aparente (Zenith/Divulgação)

Como é o novo Defy Skyline esqueletizado

O segundo modelo escolhido para este primeiro momento de comemorações é o esqueletizado DEFY Skyline Chronograph. Graças ao design vazado, é possível apreciar os detalhes técnicos de seu movimento El Primero.

O DEFY Skyline é um relógio esportivo de luxo com pulseira integrada que se destaca pelo u design elegante e pelas características técnicas. O formato geométrico dinâmico tem como inspiração os códigos já futuristas dos modelos DEFY do final da década de 1960.

A versão mais recente do DEFY Skyline Chronograph mantém o DNA de seus predecessores, embora com mais ousadia. A arte da "esqueletização" consiste em esvaziar a platina, as pontes e outros componentes do movimento para revelar seu funcionamento interno.

O calibre do cronógrafo DEFY Skyline pode ser admirado através do cristal de safira, tanto na parte frontal quanto na traseira da caixa. Como no DEFY Skyline Skeleton sem complicações, o mostrador é esvaziado com recortes geométricos que evocam o logotipo do "duplo Z" da ZENITH dos anos 1960.

Os submostradores cinza-azulados contrastantes são esqueletizados. Por fim, os índices do tipo bastão facetados aplicados e os ponteiros incorporam Super-LumiNova para favorecer a legibilidade em qualquer tipo de condição.

A caixa octogonal do DEFY Skyline de 42 mm, elaborada em aço, é coroada com um bezel de 12 facetas. A alternância entre superfícies escovadas e polidas cria um jogo de luzes e sombras que realçam o design angular. Vem nas versões preta e azul.

Caracterizado pelo desempenho, o fundo de caixa transparente fixado com quatro parafusos hexagonais e a coroa rosqueada gravada com a estrela ZENITH garantem uma estanqueidade de 100 metros.

Esta nova versão do DEFY Skyline vem com m uma versão esqueletizada do calibre El Primero 3600. Apresentado originalmente em 2019, por ocasião do 50º aniversário do l movimento de cronógrafo ZENITH, o calibre 3600 tem a capacidade única de mostrar os décimos de segundo com uma funcionalidade sem precedentes. Tem reserva de marcha de 60 horas.

O DEFY Skyline está equipado com um prático sistema de pulseiras intercambiáveis. Com apenas um toque de botão na parte traseira da caixa, a pulseira integrada de aço de três elos pode ser trocada pela pulseira adicional de borracha com motivo de estrelas combinando com a cor do movimento.