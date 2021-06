Globo antecipa saída de Faustão e oficializa Tiago Leifert no "Domingão"

A passagem de Tiago Leifert à frente "Domingão do Faustão" no último domingo, ao que parece, não era apenas uma substituição por motivos de saúde. Nesta quinta-feira (17), a Globo anunciou que decidiu antecipar a saída de Faustão das tardes de domingo, colocando o apresentador do Big Brother Brasil como interino até que o novo projeto de Luciano Huck para a faixa fique pronto.

"Por razões estratégicas e internas, a Globo tomou a decisão de antecipar a saída de Fausto Silva do programa, e juntos decidiram formalizar o distrato", informou a emissora em comunicado. "Tiago Leifert estará à frente das tardes de domingo da TV Globo até a estreia do novo projeto em desenvolvimento com Luciano Huck."

Nesta quarta-feira (16), Luciano Huck usou uma entrevista no "Conversa com Bial" para comunicar sua decisão de desistir da candidatura à Presidência da República para seguir como apresentador da TV Globo. Com a saída de Faustão já acordada desde janeiro, Huck, que comanda as tardes de sábado desde 2000, era o substituto natural de Fausto - que deixa a Globo após 32 anos para voltar à Band, que o revelou nos anos 80.

Inicialmente, Fausto comandaria o "Domingão" até o final deste ano e estrearia na Band em 2022, quando Huck passaria a substituí-lo aos domingos. A previsão é que Faustão estreie na Band até fevereiro; já o novo programa de Huck aos domingos ainda não tem uma data de lançamento definida.

Ainda não se sabe se a nova atração de Faustão ocupará o fim de tarde de domingo da Band - concorrendo diretamente com o novo programa de Luciano Huck na Globo - ou uma faixa noturna de segunda à sexta. “Sobre isso ainda estamos conversando. Vamos ver o que vai ser melhor, nos diversos aspectos”, explicou Faustão.